A la Une ... Le quatrième A350-900 de French Bee se pose à La Réunion

French Bee a réceptionné jeudi 20 août son quatrième A350-900. C'est pratiquement trois ans, jour pour jour, après son premier vol en A350-900 vers La Réunion. L'avion a décollé hier soir de l'aéroport de Paris-Orly 4 avec 367 passagers à bord. Son arrivée est prévue ce samedi matin à Saint-Denis. Par NP - Publié le Samedi 22 Août 2020 à 09:29 | Lu 299 fois

Le communiqué de French Bee :



L'A350-900 : l'appareil le plus efficient et le plus confortable pour voyager vers et depuis La Réunion

L'entrée en service de ce nouvel appareil illustre la forte volonté de développement de French bee et la fiabilité de son modèle innovant (des services "à la carte", de qualité et accessibles à tous) en particulier pour le marché entre l'hexagone et l'île de La Réunion. French Bee dessert La Réunion depuis le 20 août 2017 avec son premier A350-900, immatriculé F-HREU, en hommage à l'île. Le F-HREN, appareil dernière génération d'Airbus, intègre aujourd'hui la flotte de French Bee qui se compose désormais de quatre A350-900.



Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French Bee, souligne : "L'ensemble des équipes de French Bee tient avant tout à remercier chaleureusement les 800.000 clients qui ont choisi notre compagnie pour effectuer la liaison entre l'hexagone et l'île de La Réunion depuis maintenant 3 ans. Nos quatre A350-900 sont aujourd'hui les appareils les plus confortables et les plus efficients pour effectuer ce voyage de plus de 11 heures de vol en direct. Pour célébrer ces 3 années de présence, nous allons lancer 3 semaines de ventes Flash avec des promotions disponibles pour les passagers inscrits à notre newsletter : Rendez-vous sur frenchbee.com !"



Marc Rochet, Président de French Bee, déclare : "Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui ce nouvel A350-900, fleuron d'Airbus. French bee démontre ainsi son ambition et sa volonté d'innovation afin de proposer l'avion le plus moderne du marché à ses clients. Cette acquisition, dans ces temps de crise sanitaire et donc économique, est rendue possible par la solidité financière de French Bee et la robustesse du Groupe Dubreuil. Il s'agit également de l'avion le plus performant en terme de consommation de carburant. Nous sommes aussi fiers de l'inaugurer vers La Réunion, destination avec laquelle French Bee a su tisser des liens essentiels avec ses clients".





L'A350-900, un condensé de technologie au service de la sécurité, y compris sanitaire, de la performance et du confort passager



L'air dans les cabines des avions Airbus est constitué d'un mélange d'air frais aspiré de l'extérieur et d'air passé à travers des filtres extrêmement efficaces qui éliminent les particules jusqu'à la taille de bactéries microscopiques et de virus (avec une efficacité supérieure à 99,99%). Ces filtres - appelés High Efficiency - Particulate Arrestors (HEPA) - ont été soumis à des tests prouvant qu'ils permettent de fournir un air qui répond aux normes établies pour les salles d'opération des hôpitaux. L'air respiré à bord de ces avions est donc assaini et certainement de bien meilleure qualité que celui respiré dans la plupart des situations de la vie quotidienne.



Les moteurs Rolls-Royce Trent XWB permettent de réaliser une économie conséquente de carburant et par conséquent une réduction de 25% des émissions de CO². Grâce à toutes ces innovations, l'A350-900 réduit considérablement son empreinte environnementale.



Les passagers effectuent leur voyage dans une cabine plus silencieuse. L'avion dispose des dernières innovations d'Airbus pour assurer leur bien-être. La pressurisation cabine, le contrôle de la température et la qualité de l'air ont été repensés pour apporter aux passagers un meilleur confort et diminuer la sensation de fatigue. En outre, la cabine met à disposition des passagers les racks à bagages les plus grands et les plus profonds du marché.