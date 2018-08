Le quartier de Hangar s’anime

L’association Bac Rouge du Hangar organisait dimanche 12 août dernier une journée d’animations dans le quartier de Bois de Nèfles à Saint-Paul. Un événement auquel assistaient le Maire de la Ville, Joseph Sinimalé, et Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, également deuxième adjoint de la commune saint-pauloise. (Photo association Bac Rouge du Hangar)



Plus d’une centaine d’habitants de Hangar participait à la manifestation, de 10 heures à 21 heures. L’occasion de danser sur les morceaux joués par plusieurs groupes musicaux. Avec le maloya de Lindigo notamment ou encore avec les titres des formations Racine Mélodie, Sound Family, Ouragan et Ambiance rythmique. Sans oublier les structures gonflables installées pour le plus grand plaisir des marmailles.



Un événement, soutenu par la cité saint-pauloise, et jugé réussi par René-Claude Sumon, président de l’association Bac Rouge du Hangar. « Nous avons aussi insisté sur le respect de l’environnement durant cette journée d’animations. Nous avons déjà enlevé les dépôts sauvages dans le quartier. Nous avons nettoyé et nous voulons remettre en route ce genre d’opérations », précise-t-il.