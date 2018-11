Le quartier Célestin Périanmodély à La Saline fête le Dipavali !

Les 9 et 10 novembre, Célestin Périanmodély fête le Dipavali en partenariat avec la ville de Saint-Paul, la Semader, Kaz Maron, Karma Deva et KazKabar.



Entre tradition et patrimoine, ce quartier de La Saline se met en lumière. Illumination du quartier, ateliers, expositions, défilé du Jako Malbar… Autant de temps forts qui rythmeront ces deux jours.



Un évènement festif qui intervient au moment où le quartier de Celestin Perianmodély profite de travaux de réaménagement qui vont améliorer les conditions de vie des familles dans le cadre du programme d’accession à la propriété – PROPRIE’TER – porté par la SEMADER sous l’impulsion de la Ville de Saint Paul.



Le vendredi 9 novembre de 9h à 16h, des classes de primaire et de lycée participeront aux ateliers de la Maison de Projet. Avec, à 15h, le temps officiel de lancement des festivités en présence de Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul.



A 17h30, la Maison de projet sera mise en lumière et dès 19h Célestin Périanmodely brillera de mille feux avec des lampes à huiles installées au quatre coins du quartier. Un événement à ne pas rater !



Le lendemain, l’usine de Vue Belle accueillera des expositions sur les traditions et le savoir-faire lontan avant le défilé du Jako Malbar à 14h.



Entre tradition et patrimoine, venez passer un moment unique à Célestin Périanmodely !