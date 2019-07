A la Une ... Le quart Sud-Est pas à la fête, plus clément et plus doux sur le Nord et l'Ouest

2019 JUILLET 27 07h00 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Graphique: même si le modèle Arome est peut-être un peu trop agressif il pointe tout de même vers une nuit de Samedi à Dimanche encore une fois humide sur une large moitié Est. A confirmer. METEO FRANCE



PREVISIONS:



1: Samedi 27 : ce matin : au réveil comme prévu hier les températures minimales ne sont pas fraîches pour la saison.

Sur le littoral elles sont toutes proches de 20°. Stations de

Dans les hauts même tendance observée: pour preuve la minimale est supérieure à 12° à Bourg Murât et avoisine 10° au volcan.







La nuit aura été par contre humide sur le quart Sud-Est. Sur 24heures le Baril rapporte 83mm, Ste Rose 46mm, Grand Coude 25mm et Pierrefonds 16mm.

La frange littorale allant de l' Etang Salé à Sainte Rose/Ste Anne en passant par Saint Philippe reste exposée au arrivées de nuages en provenance de l'océan. Ces nuages lâchent des averses aussi sur les versants du volcan.

Des périodes plus ou moins longues de répit sont observées voire même quelques éclaircies fugaces. Mais d'une manière générale le temps reste maussade et le ciel encombré notamment entre Saint Philippe et Sainte Rose.



Au Nord de cette ligne le contraste est net et malgré quelques nuages qui voyagent le soleil domine largement. La vue est excellente au Maïdo ce matin, il fait beau sur les plaines également alors et que les nuages et le soleil sont en compétition au sommet du volcan.



Cet après-midi les nuages développés dans l'intérieur et sur les pentes des reliefs ont tendance à gagner du terrain en direction des côtes Ouest et Nord Ouest.

Quelques averses localisées et ponctuelles sont possibles notamment vers Colimaçons sans mentionner le quart Sud-Est qui reste lui exposé toute la journée.



Les éclaircies résistent sur les plages de l'Ouest et sur la côte Nord-Est.



Les rafales de vent n'abdiquent pas et la région de Sainte Rose n'a bénéficié d'aucun répit pendant la nuit.

Toute la région Est, le Nord et le littoral Sud sont exposés dès ce matin. On observe aussi des rafales mais plus modérées au volcan.



Progressivement au cours de la matinée l'alizé grignote du terrain sur le littoral Sud-Ouest pour rejoindre finalement les plages de la Saline et de l'Hermitage. Des rafales atteignant 71km/h ont été rapportées hier en fin de journée près de Trou d'Eau par la station de Météo France.

Boucan reste comme hier assez à l'abri tout comme la Baie de Saint Paul et le Nord-Ouest qui sont protégés par le relief.



Haute mer houleuse.

La houle approche les 3m sur les côtes Est et Sud.



Température du lagon: autour de 23/24°.



2: - la nuit de Samedi à Dimanche : aucune originalité car le Sud et l'Est sont sur la trajectoire des paquets nuageux et pluvieux poussés par le vent. A ceci près que les averses pourraient concerner aussi davantage le volcan, les hauts de l'Est et du Nord-Est.



Les températures minimales sont dans la normale sans être remarquablement fraîches pour la saison.



3: Dimanche 28 et Lundi 29 : a priori pas de changement majeur quant aux tendances observées. J'y reviendrai en fin de journée.







4: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU SAMEDI 27 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28° Celsius



SALINE: Maximum de 26° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 24° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 23° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25/26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 14/15° Celsius



MAIDO: Maximum de 15° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 16/17° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18° Celsius



CILAOS: Maximum de 20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 20° Celsius



Sur ce je vous souhaite un excellent début de weekend!



