A la Une . Le pyromane s'était présenté comme témoin des incendies dans le Gard

​Il a été placé en garde à vue ce vendredi et a fini par craquer. Un pyromane devra répondre de ses actes devant la justice. Par LG - Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 à 10:29

Il s’était présenté aux gendarmes comme simple témoin. Un pyromane a été interpellé dans la ville de Sernhac près de Nîmes puis placé en garde à vue ce vendredi 15 juillet.



Au cours de son audition, le jeune homme d’une vingtaine d’années a fini par avouer avoir mis le feu à deux reprises dans le secteur du vallon des Escaunes à Cantarelle et des tunnels romains dans le département du Gard en région Occitanie.



Le 8 juillet, un premier incendie s'était déclaré. Le feu avait parcouru 7 hectares de pinède et les habitations avaient dû être évacuées. Cet incendie avait réclamé le déploiement d’importants moyens. Pas moins de 92 pompiers, 16 camions-citernes, trois canadairs, un Dash et un hélicoptère avaient été mobilisés ce jour-là.



Ce vendredi 15 juillet, un nouveau départ de feu a été constaté sur la même localité de Sernhac et dans le même créneau horaire, en fin d’après-midi.



Les gendarmes avaient été intrigués par un jeune homme qui avait signalé cet incendie aux pompiers. Le Gardois avait aussi déclaré avoir surpris quelqu’un sur les lieux où avait débuté l’incendie. Les flammes détruiront cette fois-ci 5000 m2 de végétation.



Confronté à ses déclarations contradictoires, le soi-disant témoin a fini par reconnaître être à l’origine des deux sinistres, celui du 8 juillet et donc celui du 15 juillet.



Au cours de son défèrement devant le parquet de Nîmes, son placement en détention provisoire a été demandé.