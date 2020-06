Communiqué Le publicitaire Jean Mura est décédé

Les associés et les collaborateurs de Master Group Communication ont l’immense tristesse de vous annoncer la disparition de Jean Mura à l’âge de 71 ans ce dimanche 31 mai à l’île Maurice des suites d’une longue maladie. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 09:00 | Lu 85 fois

Ce Vosgien d’origine, arrivé à la Réunion dans les années 80, était co-fondateur de l’agence Factories en 1988 avec Jean-François Le Texier. Il était également co-président de Master Group Communication.



C’est en 1995, qu’à partir de l’agence Factories, Master Group s’est développé pour devenir le premier groupe d’agences conseil en communication de l’océan Indien.



Jean Mura était la force créative du groupe et a, pendant 25 ans, signé avec ses équipes de nombreuses campagnes qui ont fait date dans l’histoire moderne de la publicité réunionnaise et de l’océan Indien.



On peut citer, entre autres, les campagnes pour les enseignes Ghanty, Mascarin, Yoplait, Ravate, "La Dodo lé la", Australine, Leader Price … et le célèbre lancement d’Itinéris avec Jackson Richardson "Allo Jackson, comment i lé ? lé mobile".



Exigeant, précis et visionnaire il a permis à de nombreuses marques réunionnaises, nationales et internationales de percer sur les marchés de l’océan Indien.



Jean était évidemment un passionné de la publicité et croyait en son pouvoir pour faire bouger les lignes. Il a signé de nombreuses campagnes de prévention et d’intérêt général dont celle pour le Département "La vraie force, c’est d’y croire", valorisant les talents des jeunes sportifs réunionnais.



Jean était très attentionné et disponible pour ses équipes de jeunes créatifs qu’il ne s’empêchait toutefois pas de challenger pour obtenir le concept et le visuel clé qui allaient faire mouche et servir la marque.



Depuis 2013, Jean Mura était basé au sein de l’agence mauricienne du groupe à Maurice où il supervisait les travaux de création ainsi que certaines campagnes pour des clients groupe.



Les associés et les collaborateurs de Master Group Communication, adressent à ses enfants et à ses proches leurs très sincères et affectueuses condoléances.



François Mandroux – Directeur général Master Group Communication