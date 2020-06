Société Le public peut réinvestir les parcs et jardins de Saint-Denis

Les parcs et jardins rouvrent depuis hier dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 11:13 | Lu 44 fois

A Saint-Denis, les parcs et jardins rouvrent leurs portes. Le parc urbain de la Trinité est ainsi de nouveau accessible au public depuis hier 9H.



Cette réouverture s'accompagne d'un certain nombre de mesures afin de respecter le protocole sanitaire, alerte la ville de Saint-Denis. Tous les portillons seront ouverts à l'exception de celui du parking de la rue du Poivrier. Le parc fermera ses accès à 20h00. Un horaire habituel en période hivernale. En revanche, toutes les aires de jeux présentes sur le parc resteront fermées pour le moment afin de respecter la sécurité de tous.

Il est toujours interdit d'organiser et participer à un regroupement de plus de 10 personnes pour des raisons évidentes de distanciation sociale. Cette mesure doit être respectée y compris lors des séances de sport organisées régulièrement sur le site. Un affichage important est prévu à tous les points stratégiques d'entrée et de sortie du parc afin que les usagers puissent prendre connaissance des mesures mises en place et leur rappeler les gestes barrières.

La réouverture du square Capagory, Montreuil et la zone de loisirs de Saint-François est prévue le jeudi 4 juin.