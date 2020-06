A la Une .. Le "psychopathe sexuel" de retour à la barre pour des viols en plein jour à Saint-Denis

Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 12:14 | Lu 342 fois

Thierry D., Dionysien d’une trentaine d’années, est jugé par la cour criminelle ce jeudi et vendredi pour le viol de quatre victimes dont une mineure entre 2016 et 2017 à Saint-Denis. C’est en plein jour, près de la gare routière sur le boulevard Sud et à la Trinité qu’il les a attaquées et menacées d’un couteau afin de pouvoir les violer.



Déjà condamné en 2005 pour des faits similaires, les experts l’avaient qualifié de psychopathe sexuel. Pendant l’instruction, il avait reconnu certains faits. Le voilà jugé sur deux jours. Le verdict sera rendu vendredi. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.



