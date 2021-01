A la Une . Le protocole sanitaire renforcé à la rentrée

Le rectorat a légèrement durci le protocole sanitaire dans les établissements scolaires, notamment à cause de l'existence de variants du SARS-Cov-2.

Ci-dessous, le protocole en détail. Par B.A - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 11:54 | Lu 814 fois

Les modalités pratiques de la reprise des classes



La période des vacances de l’été austral n’ayant pas entrainé de dégradation de la situation sanitaire sur l’île, l’ensemble des élèves de l’académie sont accueillis dans les écoles et les établissements scolaires à partir du lundi 25 janvier 2021.

Néanmoins, la reprise épidémique sur l’hexagone et l’apparition de variants du virus nécessitent un renforcement des mesures de protection des élèves et des personnels.



Un protocole sanitaire strict



Le protocole sanitaire national est complété par des mesures supplémentaires pour l’organisation de la restauration scolaire et la suspension, jusqu'à nouvel ordre, des activités physiques et sportives en espace clos.

– Le port d’un masque .grand public. reste obligatoire pour les personnels, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.



– Concernant le port du masque par les élèves : en école maternelle, les enfants ne portent pas de masque ; il est conseillé pour les élèves en école élémentaire dans l’académie ; il est obligatoire pour les élèves en collège et en lycée, dans les espaces clos comme en extérieur.



– La distanciation physique est maintenue entre les élèves de groupes différents (classes, groupes de classes ou de niveaux).



– Le lavage des mains est réalisé a minima : à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.



– Le respect des gestes barrière.



– Le nettoyage et l’aération des locaux.



La limitation renforcée du brassage des élèves à la cantine



Les mesures spécifiques applicables à la restauration scolaire sont renforcées à compter de la reprise des classes du 25 janvier 2021.

– Dans les écoles, le non brassage des élèves de classes différentes doit impérativement être respecté.

Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au moins un mètre avec ceux des autres classes. La stabilité des des groupes d’élèves déjeunant à une même table est obligatoire.



Dans les collèges et les lycées, le non brassage des élèves doit être également mis en oeuvre. Si le respect de la distance d’un mètre entre élèves est impossible, il convient de faire d.jeuner ensemble les élèves d’un même groupe (classe, groupes de classes ou niveaux) ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même table, avec une distance d’au moins un mètre entre les groupes.



– Si nécessaire, le temps de cantine sera prolongé (étalement des plages horaires ou organisation de plusieurs services) afin de permettre le respect des règles de distanciation et la limitation du brassage entre groupes d’élèves.



Les activités physiques et sportives aménagées



En raison de la situation sanitaire les activités physiques et sportives sont interdites en intérieur pour le scolaire et le périscolaire.



Mais compte tenu de la singularité du contexte de l’académie des aménagements seront mis en place pour les cours obligatoires d’EPS, les enseignements optionnels, les sections sportives scolaires et les activités liées à l’association sportive (AS et UNSS) en intérieur.