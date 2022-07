A la Une . Le propriétaire d'une villa en location tient des propos discriminatoires envers les Réunionnais

Le loueur affirme que les Réunionnais n'ont pas les moyens de s'offrir sa villa. Sur une page regroupant des annonces de biens immobiliers à la location, les commentaires affluent ainsi que sur les réseaux sociaux. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 15:17

Les commentaires affluent par dizaine sur la page de la Villa Annadele en ce jour de fête nationale. Et ce n'est pas pour venter les mérites de cette maison de standing située dans le sud sauvage, à Vincendo, mais pour dénoncer des propos étonnants publiés dans un groupe de location de maisons sur Facebook.



Un des membres du groupe "Location saisonnière 974" s'intéressant de près à une annonce en demandait le prix pour y résider pendant les fêtes de fin d'année. Aussi sec, le propriétaire des lieux a répondu que la villa était disponible aux dates demandées tout en ajoutant : '"Les tarifs sont très élevés à ces dates. Je ne pense pas qu'un famille réunionnaise puisse se permettre de payer le prix. C'est pourquoi, ce sont des métros et des étrangers qui la louent durant les fêtes de fin d'année".



Une réponse qui n'a pas été du gout de l'interlocutrice, choquée que l'on puisse juger ainsi les Réunionnaises et les Réunionnais. Depuis, le bien immobilier référencé de façon individuelle fait l'objet de multiples commentaires désapprobateurs. "J'ai eu des dizaines d'appels, des menaces et des insultes par texto" indique la personne qui répond au numéro de téléphone indiqué sur l'annonce.



"Le propriétaire est à l'étranger et je me charge de faire les entrées et les sorties des locataires mais je n'ai pas accès aux réseaux sociaux" poursuit t'elle en ajoutant que 98% de la clientèle de la villa est réunionnaise.



Depuis, d'un nouveau profil créé à la va vite, Villa Vincendo, le propriétaire a présenté ses excuses, expliquant avoir été récemment insulté par une famille réunionnaise lui reprochant des tarifs particulièrement élevés. Eddie L. propose d'ailleurs pour se faire pardonner d'offrir un week-end gratuit dans sa villa contemporaine à une famille réunionnaise sans moyens. L'histoire ne dit pas quels seront ses critères de recrutement.



98% des loueurs sont des Réunionnais



Au fil des conversation que nous avons pu consulter, Eddie L. enfonce pourtant bien le clou déclarant : "Ils (les Réunionnais) ont déjà du mal à payer 80 euros la nuit alors 1000 euros...".



Des messages privés que nous nous sommes également procurés en disent long sur les idées du propriétaire. En voici un florilège : " Les vieux créoles, c'est la faute à Mitterrand quand il a mis en place le RMI et autres allocations braguette. Il a fait des Réunionnais des assistés", "Y'à des profs pour faire le boulot d'éducation à l'école. Encore faut-il que les marmailles aillent à l'école et aiment apprendre plutôt que de trainer en bande à dealer du zamal".