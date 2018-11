Le projet du Tour de France des Dactylos s'arrête au lycée Vue belle

La troupe Oxymore actuellement en tournée dans l’île a posé ce jeudi sa machine à écrire au lycée Vue belle à la Saline les hauts. Cette troupe propose à nos lycéens de participer au guichet de l'ICI, Itinérante de Courrier entre Inconnus, une entreprise fictive dirigée par Monsieur Marcel et Mademoiselle Thérèse, personnages burlesques tout droit sortis des années 50.



Le spectacle se fait et est fait par le public, il se réalise dans l'interactivité et le souci de partage des différents participants est son ciment. Ces deux comédiens abordent les élèves et leur proposent de recevoir leur courrier : une lettre écrite quelque part par un inconnu autour d'un thème, d'un ressenti qu'ils partagent.



Les élèves peuvent alors lire ce courrier, écrit sur la base d'un : "Si comme moi, vous.... alors ce message est pour vous."



Se met alors en place une chaîne aussi symbolique que poétique au fil de l'itinérance de cette intervention artistique drôle et décalée. Les élèves se sont pris au jeu et une soixantaine de lettres des élèves du lycée Vue belle feront prochainement des milliers de kilomètres pour un voyage extraordinaire et rejoindre les autres territoires d’Outre Mer.



Le projet du Tour de France des Dactylos, auquel notre établissement a participé vient de recevoir le prix de LA FRANCE DES SOLUTIONS 2018 catégorie arts et culture, décerné par l'ONG Reporters d'Espoirs.



Cette expérience d'une relation épistolaire mystérieuse avec un inconnu (relation poétique entre personnes consentantes), a connu un grand succès auprès des jeunes. Le plaisir de lire à travers le jeu, le plaisir d’écrire à travers une mise en scène drôle et sincère.