Le projet du Parc du Volcan provoque une éruption de colère

Opposés au projet de Parc Volcan, l’association Domoun la Plaine organise une manifestation ce dimanche à Bourg-Murat.

Les militants dénoncent la destruction d’un espace naturel au sein du Parc national. Ils regrettent que le projet prenne place dans une zone où se trouvent des espèces endémiques et protégées, qu’elles soient végétales ou animales.



Ils sont soutenus par la députée Nathalie Bassire qui remet en question la légalité d'un tel projet