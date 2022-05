Courrier des lecteurs "Le projet des 10 tyroliennes porté par la Mairie du Tampon va porter atteinte au Piton Dugain"

Du 18 au 22 mai a eu lieu la fête de la nature organisée par le Département. Le titre de l’affiche du département était : "30 ans de préservation, de valorisation des espaces naturels sensibles et de la biodiversité". Parallèlement à cette action, le projet des 10 tyroliennes porté par la Mairie du Tampon va porter atteinte au Piton Dugain, espace boisé protégé et classé appartenant au Département. Par Jacques Aulet, pour l'association Domoun la Plaine - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 07:21

L’enquête publique devrait avoir lieu en Juin 2022. La MRAE (mission régionale autorité environnementale ) nous a livré les dernières informations dans son avis du 15 décembre 2021 sur le projet des tyroliennes.



- Une plateforme départ des tyroliennes sur le piton Dugain espace N boisé classé: plateforme unique pour les 10 tyroliennes de 180 m2 : environ 31 m de longueur sur 6 m de largeur, hauteur 17 m. Cette plateforme était qualifiée de construction légère et réversible (y compris les fondations) par le porteur du projet. Quelles sont les conditions pour cette qualification et qui a écrit cette définition ? Il est prévu de défricher 4163 mètres carrés par des coupes d’arbres sur le passage des tyroliennes.



- Deux plateformes arrivées à proximité de la cité topaze : une plateforme arrivée (8800m2) demande un terrassement de 100000 mètres cubes pour la création d’une bute artificielle de 20 mètres de hauteur (équivalent d’un terrain de football à 20 m de haut) surplombant certaines maisons de la cité topaze. Une plate forme arrivée (6x525m) cette plateforme nécessitera des travaux de terrassement pour aplanir la zone .



Comment les 50 élus du département (avertis par courrier personnel) peuvent-t-ils accepter cette défaite de la nature alors que le 22 mai nous venons de fêter la journée internationale de la biodiversité ?