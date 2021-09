Revenir à la Rubrique CIVIS Le projet d’Unité de Traitement de l’Eau Potable (UTEP) de Petite-Île





La commune a lancé les études de conception pour cette UTEP qui ont été réalisées par SCP Réunion. Avec le transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020, la poursuite du projet a été assurée par la CIVIS.



Au regard des caractéristiques de l’eau brute et en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), la filière de traitement retenue est un procédé de collage sur filtre bicouche sable et anthracite complété par une désinfection aux ultra violets. Le projet a été conçu de manière évolutive pour s’adapter sur le moyen et long terme et prévoit ainsi : Une extension de la capacité de production à 5 000 m3/j

Une amélioration du process afin de pallier à la dégradation éventuelle de la qualité de la ressource à l’aide d’un prétraitement

(décanteur + traitement du carbone organique total (COT) par coagulation poussée et injection de charbon actif (emplacements prévus mais non équipés). L’eau traitée sera ensuite dirigée vers le réservoir existant Ville 2, situé en contrebas de l’UTEP avant d’être distribuée via le réseau communal sur la partie basse de la commune.

Elle pourra également être refoulée du réservoir Ville 2 vers le réservoir Charrier 2 pour desservir une partie de la population située au-dessus de l’UTEP.



La capacité de stockage de l’UTEP permettra une grande autonomie de plus d’un mois.

Largement automatisée (y compris dans son approvisionnement), l’UTEP sera équipée d’un laboratoire permettant à l’exploitant, la SPL Sources & Eaux, de réaliser des contrôles in situ de qualité des eaux traitées.



Sécurisée par un groupe électrogène (100 kVA), l’UTEP bénéficiera d’un plan de surveillance incluant des dispositifs d’autocontrôle et d’astreinte, garantissant un fonctionnement optimal des installations et la production d’une eau potable conforme aux exigences sanitaires et aux objectifs de qualité définis.

