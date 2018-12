Le projet SmarTerre du TCO primé

Le TCO vient d’être primé Label Argent pour son projet SmarTerre, dans la catégorie « Construire les villes de demain » ! Ce projet est mené en collaboration avec Institut Efficacity et Communecter. Nous publions ci-desssous le communiqué relatif à cette récompense.



Les 4 et 5 décembre 2018, le TCO a participé au 15e Forum Les Interconnectés, le Réseau des Territoires Innovants, à l’hippodrome de Lyon. La Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest de La Réunion y a présenté le projet « SmarTerre : Territoire apprenant et Territoire intelligent ».



Le projet SmarTerre a été récompensé par le Label Argent, aux côtés du projet CityLab porté par Nantes Métropole (Label Or) et du projet L.I.V.E. porté par Tourcoing / Roubaix / Marc-en-Baroeul (Label Bronze).



Le Forum des Interconnectés, rendez-vous incontournable du numérique et des territoires, réunit 900 participants: élus, dirigeants et responsables de projets des collectivités territoriales autour des enjeux du numérique et de la smart city pour le secteur public.



Les critères pris en considération sont : le caractère innovant ; les usagers ; la dimension partenariale ; la mutualisation/interopérabilité et le retour sur investissement.



Qu’est-ce que le projet SmarTerre ?



La Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) pilote l’Écocité réunionnaise, véritable catalyseur de projets expérimentaux et innovants à l’échelle de l’île et l’un des premiers territoires tropicaux et insulaires intelligents et interconnectés.



Il était donc logique qu’il porte un projet tel que SmarTerre. SmarTerre est né de la rencontre de trois initiatives ambitieuses:



Institut Efficacity (centre de recherche et développement dédié à la transition énergétique des territoires urbains)



Communecter (réseau social citoyen, association porteuse historique de SmarTerre)



Et la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) qui porte l’un des premiers Contrats de Transition Écologique et l’Écocité tropicale et insulaire.



C’est un dispositif global et intégré qui est au service de la transition écologique, qui crée un écosystème innovant et qui favorise la structuration des filières réunionnaises et la croissance.



Il se matérialise sous différentes formes:



Un réseau de tiers lieux: des lieux et équipements thématiques en réseau dédiés à l’innovation, pour exposer, partager, se rencontrer, prototyper



La plateforme digitale CTE-TCO: outils de recherche (Open Data), de science ouverte, de mise en relation, de gestion partagée de la connaissance, de gestion et d’évaluation collaborative de projets



Les sites d’accueil d’expérimentation: ensemble de projets urbains structurants (ZAC, grands équipements…) de l’Écocité qui catalysent les projets et sont des terrains ouverts à l’expérimentation et à l’innovation



Les guichets : services instructeurs régionaux et nationaux qui seront mis en réseau permettant aux porteurs de projets d’avoir accès aux financeurs, aux collectivités et de disposer de conseils (techniques, administratifs, scientifiques..)



Les ambitions de SmarTerre sont de:



Servir la politique régionale de développement économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII), dont les 3 principes fondateurs sont d’impliquer des acteurs socio- économiques, d’adapter les outils aux besoins des entrepreneurs et d’inventer un nouveau modèle économique réunionnais



Faire du territoire de la côte Ouest et de La Réunion, la tête de pont de l’offre européenne de développement durable en milieu tropical, en renforçant la Recherche & Développement en s’appuyant sur les réseaux partenaires, en favorisant des partenariats ambitieux et en accélérant la diffusion du savoir-faire des entreprises réunionnaises à l’export.