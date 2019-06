Société Le projet Perfect Timing primé à la Webcup 2019





"24 heures pour réaliser un site web qui réunit toutes les conditions de l'accessibilité"



À l'occasion de cette cuvée 2019 et pour la première fois, l'accessibilité numérique a été mise à l'honneur. Le sujet, conçu en collaboration avec Pierre Reynaud, président du Comité Valentin HAÜY et référent Accessibilité Numérique au conseil départemental, a été constitué en ce sens.



Envoyée par des extraterrestres, des particules microscopiques ont contaminé un tiers de l'humanité, la rendant déficiente de plusieurs façons : perte d'odorat, perte gustative, paralysie partielle des mains, ou encore déficience visuelle comme auditive.



L'objectif, diviser la population terrestre en créant des inégalités sensorielles pour mieux régner !



Mais l'humanité ne se laisse pas faire et la Terre se prépare à la riposte ! La première arme ?! Le Savoir ! Ainsi, les développeurs ont eu 24h pour concevoir un portail d'actualité avec des contenus totalement accessibles pour les personnes porteuses de ces divers handicaps.



Ainsi, au terme de leur délibération, le jury a désigné les 3 teams lauréates : la team Perfect Timing portée par Eddy Despagne (1er prix), la team Karmun portée par Valentin Fruchet (2nd prix) et la team Padawan, de Benjamin Lefebvre. (3e prix). "La team Perfect Timing", avec son site Perfect Timing , est le projet qui a retenu l'attention du jury de cette 9ème édition de la Webcup organisée par l'association Webcup et soutenue par la l'EPITECH de Saint-André. Cette dernière a reçu dans ses locaux les 9 teams en compétition, soit 28 participants (étudiants, professionnel, demandeurs d'emplois), ainsi qu'une dizaine de bénévoles pour la logistique.À l'occasion de cette cuvée 2019 et pour la première fois, l'accessibilité numérique a été mise à l'honneur. Le sujet, conçu en collaboration avec Pierre Reynaud, président du Comité Valentin HAÜY et référent Accessibilité Numérique au conseil départemental, a été constitué en ce sens.Envoyée par des extraterrestres, des particules microscopiques ont contaminé un tiers de l'humanité, la rendant déficiente de plusieurs façons : perte d'odorat, perte gustative, paralysie partielle des mains, ou encore déficience visuelle comme auditive.L'objectif, diviser la population terrestre en créant des inégalités sensorielles pour mieux régner !Mais l'humanité ne se laisse pas faire et la Terre se prépare à la riposte ! La première arme ?! Le Savoir ! Ainsi, les développeurs ont eu 24h pour concevoir un portail d'actualité avec des contenus totalement accessibles pour les personnes porteuses de ces divers handicaps.Ainsi, au terme de leur délibération, le jury a désigné les 3 teams lauréates : la team Perfect Timing portée par Eddy Despagne (1er prix), la team Karmun portée par Valentin Fruchet (2nd prix) et la team Padawan, de Benjamin Lefebvre. (3e prix).

NP Lu 99 fois





Dans la même rubrique : < > Top 5 des articles les plus lus sur Zinfos cette semaine Un dimanche sous le signe de la fête des pères