Le projet “Ensemble.re, service de livraison solidaire, éco-responsable et communecté”, grand gagnant du StartupWeekend ESS édition 2020 !

co-organisé par l’association Webcup, la CRESS, la ville du Port et le TCO

et soutenu par le concours financier de l’État, du Conseil Régional, du Fond Social Européen (FSE),

avec l’appui de plusieurs partenaires : France Active Réunion, la MGEN (Mutuelle générale de l’Éducation Nationale), la BRED, POCPOC, le MOULIN.re et le cabinet de comptabilité RSM.

Durant tout le week-end les coachs se sont relayés dans les différentes salles virtuelles. Des outils numériques de gestion de projets ont été mis à disposition des participants pour concrétiser leurs projets.Ce week-end a également été ponctué par plusieurs sessions d’animations et de jeux abordant les diverses thématiques en lien avec l’ESS. Pour les salariés et bénévoles de l’ association Webcup , le leitmotiv et le défi étaient simple : garder l’esprit dynamique, bienveillant et enjoué des traditionnels Startupweekend, et tenter d’humaniser au maximum cette édition 100% en ligne.Outre les coachings et conseils des professionnels de l’ESS et de l’entreprenariat, cette expérience a été un formidable accélérateur de projets grâce aux transferts et partages de compétences entre participants. La validation finale des projets par un jury d’experts a renforcé et motivé les porteurs de projet dans leurs désirs d’entreprendre.À l’origine des Startupweekend à La Réunion, l’ association Webcup œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine de l’inclusion numérique et de la lutte contre l’illectronisme. Elle organise des initiations et des formations pour les enfants, les jeunes et les séniors et met en place des Ateliers Chantier d’Insertion pour former des publics éloignés de l’emploi en animateurs numériques.Ce 2e StartupWeekend ESS a été :