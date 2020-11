Société Le projet "Ensemble.re" grand gagnant du Startup Weekend 2020

Ensemble.re est le projet phare qui a retenu cette année l'attention du jury lors du "Startupweekend Économie Sociale et Solidaire". Un évènement co-organisé par l'association Webcup, la CRESS, la ville du Port et le TCO et soutenue par le concours financier de l'Etat, du Conseil Régional, du Fond Social Européen (FSE), avec l'appui de plusieurs partenaires: France Active Réunion, la MGEN (Mutuelle générale de l'Éducation Nationale), la BRED, POCPOC, le MOULIN.re et le cabinet de comptabilité RSM. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 08:39 | Lu 66 fois





Le deuxième prix est attribué au projet "Défi 2 Génération" porté par Sophie Huttel et Daisy Vellaye



"Défi 2 Génération" souhaite mettre en place la cohabitation et la colocation intergénérationnelle : Des séniors qui ont des chambres disponibles dans leurs logements, et des jeunes réunionnais, de plus en plus nombreux, à la recherche de logement décents et bon marché.



Le troisième prix est attribué au projet "La Fabrik Mobile" porté par Laureline Lauret et Cécile Vitry



La Fabrik'Mobile transforme sur place les produits des agriculteurs destinés à être gaspillés dans son camion, en leur assurant ainsi un revenu complémentaire.



Le prix coup de coeur du jury revient à "Chacun sa Part" de Guichard Elodie et Fruteau Mirella



"Chacun sa Part" propose d'embaucher des personnes en situation de handicap et en insertion professionnelle pour confectionner et vendre des gateaux et patisseries artisanales et proposer des activités culinaires ludiques pour les grands comme les petits.



Outre la reconnaissance de leurs compétences mises en lumière par le jury d'experts, les participants ont reçu de nombreux prix d'accompagnement offerts par les partenaires de la manifestation.



Crise sanitaire oblige, le format "online" a été privilégié pour cette édition thématique spéciale "Economie Sociale et Solidaire". Une première pour les 62 participants, les 18 coachs et l'équipe d'animation de l'association Webcup qui les ont accompagnés durant tout ce week-end.



Pour cette 2ème édition, ce sont 8 projets de développement de structure ESS sur 15 qui ont été retenus. Ces projets ont pour ambition commune de créer des emplois pérennes et non-délocalisables, de développer une plus grande cohésion sociale et d'apporter des réponses aux besoins socio-économiques de la Réunion.



Ce format inédit a accueilli des participants de tous horizons (étudiant.e.s, professionnell.e.s, entrepreneur.e.s, salarié.e.s, demandeurs/demandeuses d'emplois ...), qui malgré la crise sanitaire, se sont réunis avec la même motivation pour créer une startup, une entreprise ou association fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.



"un accélérateur de projets incontestable"



Durant tout le weekend les coachs se sont relayés dans les différentes salles virtuelles. Des outils numériques de gestion de projets ont été mis à disposition des participants pour concrétiser leurs projets.



Ce weekend a également été ponctué par plusieurs sessions d'animations et de jeux abordant les diverses thématiques en lien avec l'ESS. Pour les salariés et bénévoles de l'association Webcup, le leitmotiv et le défi était simple : garder l'esprit dynamique, bienveillant et enjoué des traditionnels Startupweekend, et tenter d'humaniser au maximum cette édition 100% en ligne.



Outre les coachings et conseils des professionnels de l'ESS et de l'entreprenariat, cette expérience a été un formidable accélérateur de projets grâce aux transferts et partages de compétences entre participants. La validation finale des projets par un jury d'experts a renforcé et motivé les porteurs de projet dans leurs désirs d'entreprendre.



A l'origine des Startupweekend à La Réunion, l'association Webcup œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'inclusion numérique et de la lutte contre l'illectronisme. Elle organise des initiations et des formations pour les enfants, les jeunes et les séniors et met en place des Ateliers Chantier d'Insertion pour former des publics éloignés de l'emploi en animateurs numériques. Ensemble.re , le projet gagnant de la manifestation, est un service de livraison solidaire, éco-responsable et communecté. Pour parvenir à toucher les personnes âgées ainsi que leurs aidants, Ensemble.re met en avant sur sa plateforme les besoins de nos séniors en perte d'autonomie par un processus d'insertion intergénérationnel pour veiller et apporter un lien bienveillant à nos gramounes."Défi 2 Génération" souhaite mettre en place la cohabitation et la colocation intergénérationnelle : Des séniors qui ont des chambres disponibles dans leurs logements, et des jeunes réunionnais, de plus en plus nombreux, à la recherche de logement décents et bon marché.La Fabrik'Mobile transforme sur place les produits des agriculteurs destinés à être gaspillés dans son camion, en leur assurant ainsi un revenu complémentaire."Chacun sa Part" propose d'embaucher des personnes en situation de handicap et en insertion professionnelle pour confectionner et vendre des gateaux et patisseries artisanales et proposer des activités culinaires ludiques pour les grands comme les petits.Outre la reconnaissance de leurs compétences mises en lumière par le jury d'experts, les participants ont reçu de nombreux prix d'accompagnement offerts par les partenaires de la manifestation.Crise sanitaire oblige, le format "online" a été privilégié pour cette édition thématique spéciale "Economie Sociale et Solidaire". Une première pour les 62 participants, les 18 coachs et l'équipe d'animation de l'association Webcup qui les ont accompagnés durant tout ce week-end.Pour cette 2ème édition, ce sont 8 projets de développement de structure ESS sur 15 qui ont été retenus. Ces projets ont pour ambition commune de créer des emplois pérennes et non-délocalisables, de développer une plus grande cohésion sociale et d'apporter des réponses aux besoins socio-économiques de la Réunion.Ce format inédit a accueilli des participants de tous horizons (étudiant.e.s, professionnell.e.s, entrepreneur.e.s, salarié.e.s, demandeurs/demandeuses d'emplois ...), qui malgré la crise sanitaire, se sont réunis avec la même motivation pour créer une startup, une entreprise ou association fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.Durant tout le weekend les coachs se sont relayés dans les différentes salles virtuelles. Des outils numériques de gestion de projets ont été mis à disposition des participants pour concrétiser leurs projets.Ce weekend a également été ponctué par plusieurs sessions d'animations et de jeux abordant les diverses thématiques en lien avec l'ESS. Pour les salariés et bénévoles de l'association Webcup, le leitmotiv et le défi était simple : garder l'esprit dynamique, bienveillant et enjoué des traditionnels Startupweekend, et tenter d'humaniser au maximum cette édition 100% en ligne.Outre les coachings et conseils des professionnels de l'ESS et de l'entreprenariat, cette expérience a été un formidable accélérateur de projets grâce aux transferts et partages de compétences entre participants. La validation finale des projets par un jury d'experts a renforcé et motivé les porteurs de projet dans leurs désirs d'entreprendre.A l'origine des Startupweekend à La Réunion, l'association Webcup œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'inclusion numérique et de la lutte contre l'illectronisme. Elle organise des initiations et des formations pour les enfants, les jeunes et les séniors et met en place des Ateliers Chantier d'Insertion pour former des publics éloignés de l'emploi en animateurs numériques.