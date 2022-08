Communiqué Le projet AGORAJEP 2022 est lancé

mité le CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et Éducation Populaire) Réunion et ses 30 associations adhérentes agréées JEP ont lancé le projet AGORAJEP Régional «Éducation Populaire et Territoire», qui aura lieu le 5 et 6 novembre 2022 dans les locaux de la MFR de La Plaine des Palmistes. Par N.P - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 15:17

En effet, le CRAJEP Réunion à vocation de regrouper les associations de son champ d’action et valoriser l’impact des actions d’Éducation Populaire sur les territoires. Actuellement, nous identifions 250 associations agréées Jeunesse et Éducation Populaire à La Réunion et estimons à 3000 le nombres d’associations œuvrant dans notre champ d’activités. C'est dans ce sens que nous nous sommes réunis hier, afin d'organiser ce rassemblement régional permettant de valoriser l'impact associatif du territoire !



Au programme de ces 2 jours :

- Rencontre avec les acteurs de l'Éducation Populaire de l'île,

- Conférences et débats,

- Ateliers techniques,

- Animations ludiques,

- Spectacles et scènes culturelles,

- Hébergement,

- Repas.



Les inscriptions et l'ensemble du programmes seront bientôt disponibles sur nos réseaux sociaux alors restez connectés.es !



Pour plus d'informations : contact@crajep.re