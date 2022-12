Communiqué Le programme pluriannuel de la SAFER est connu

Par GD - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 16:16

Une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) est une société anonyme, sans but lucratif (sans distribution de bénéfices), avec des missions d’intérêt général, sous tutelle des ministères de l’agriculture et des finances.

Les Safer permettent à tout porteur de projet viable – qu’il soit agricole, artisanal, de service, résidentiel ou environnemental – de s’installer en milieu rural. Leurs actions relèvent des tribunaux judiciaires.



En activité depuis 1966, la SAFER de la Réunion se distingue par la diversité de ses métiers liés à la maîtrise du foncier, à l’aménagement et à la connaissance des territoires ainsi qu’à la mise en œuvre de la procédure Terres Incultes (recensement des friches, médiation, mise en enquête publique).





Programme pluriannuel d’activité de la SAFER de la Réunion (PPAS 2022-2028)



Le PPAS 2022-2028 a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 octobre 2022 (arrêté n°2139). Il rassemble les visions stratégiques partagées entre l’État, la SAFER et les acteurs du territoire réunionnais.

Tenant compte des orientations nationales et des politiques locales, les principales orientations du PPAS pour 2022-2028 prennent en compte les quatre missions d’intérêt général de la SAFER, à savoir :



- Dynamiser l’agriculture et la forêt : en favorisant l’installation de jeunes agriculteurs et la transmission d’exploitations agricoles, en consolidant les exploitations agricoles existantes tout en recherchant de nouvelles performances économiques et environnementales ;



- Accompagner le développement durable : en apportant des solutions foncières aux projets économiques ou d’infrastructures des collectivités territoriales et aux porteurs de projets ;



- Participer à la protection de l’environnement : en préservant les paysages, en protégeant les ressources naturelles (terres agricoles, zones humides, eau, biodiversité) et en luttant contre les risques naturels et les risques d’inondation ;



- Assurer la transparence du marché foncier rural : en traitant toutes les informations de marché, en transmettant aux collectivités les informations sur les mouvements fonciers, en proposant des indicateurs des dynamiques foncières à différentes échelles géographiques, en alertant les pouvoirs publics.



Retrouvez toutes les informations du PPAS sur le site internet de la SAFER à l'adresse suivante : https://www.safer-reunion.fr/ppas





