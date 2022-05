Communiqué Le programme du mois des visibilités LGBTQIA+

Découvrez le programme du mois des visibilités LGBTQIA+ : Par N.P - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 15:18

Mardi 17 mai - Journée IDAHOT et ouverture du Mois des Visibilités LGBTQIA+:

De 17h à 21h, le vernissage de l’exposition de photographies « Nou Exist » : Commissariat de Norah Gorafi, avec les photographies d’Aloïs Fructus, Marie-Julie Gascon, Guillaume Haurice, Iris Mardémoutou et Diana Rainard. Le vernissage aura lieu au Centre LGBTQIA+, 11 allée des Jaspes, La Source, Saint-Denis.



Jeudi 19 mai :

De 17h à 20h, atelier d’écriture L’Amour lé dou avec l’auteurice Estel Coppolani

Vendredi 20 mai :

De 18h à 20h, répétition Voguing pour les participant.e.s du KikiBall à la Tempo Dance Academy, rue Jacques Prévert, La Possession

Samedi 21 mai – MARCHE DES VISIBILITES DE SAINT-DENIS

De 9h à 12h, Village associatif au Jardin de l’État De 9h à 12h, casting de Miss Tomboy 2022 par l’association Un Corps Une Personnalité De 13h à 17h, Marche des Visibilités LGBTQIA+ de Saint-Denis. Parcours : du Jardin de l’Etat au Square Labourdonnais, Saint-Denis

De 19h à 2h : Le Club Queer par Les Electropicales au Kabardock au Port. Lien de l’événement :

Billetterie :



Dimanche 22 mai – KIKI BALL LA POUSSIERE

De 18h à 20h30 : Kiki Ball Voguing La Poussière, avec : DJ Lazy Flow & Snake Ninja, Luna Ninja et Estelle in Motion. A la Cité des Arts à Saint-Denis. Le vernissage aura lieu au Centre LGBTQIA+, 11 allée des Jaspes, La Source, Saint-Denis.Parcours : du Jardin de l’Etat au Square Labourdonnais, Saint-DenisLien de l’événement : https://www.facebook.com/events/977747653110840 Billetterie : https://www.monticket.re/spectacle/detail/6676