Le programme du ministre Carenco à La Réunion

Ce jeudi 16 février, la première séquence qui attend le ministre se déroulera dans la zone aéroportuaire. Jean-François Carenco s’entretiendra avec les nouveaux actionnaires d’Air Austral dont l’horizon s’est dégagé en janvier dernier.



Ordre protocolaire oblige, le ministre se rendra ensuite au Conseil régional rencontrer Huguette Bello.



Cette première matinée consacrée à la formation professionnelle se poursuivra avec un déjeuner avec les membres de l’Association Formation Professionnelle Adulte Réunion.



Dans l’après-midi, le ministre se fera présenter la formation « installation et maintenance de panneaux solaires » à l’A.F.P.A.R de Saint-Paul.



Retour sur le chef-lieu en milieu d’après-midi avec tout d’abord la visite de l’incubateur Village by CA puis la participation à une table ronde sur le développement économique avec les acteurs institutionnels au Kub de la CINOR.



A 20H30, enfin, un dîner est prévu avec des start-up réunionnaises et des lauréats du concours France 2030.



La journée de vendredi sera consacrée à l’autonomie alimentaire.



Dès 7h30, le ministre abordera la question avec Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, la collectivité qui a en charge cette question.



A l’autre bout de l’île deux heures plus tard, Jean-François Carenco visitera une exploitation de fruits et légumes à Petite-Ile, terre du vice-président du Département Serge Hoareau, puis de la CILAM dans la Zone industrielle N°2 de Saint-Pierre.



A midi, un déjeuner de travail avec les filières agricoles évoquera les enjeux de la souveraineté alimentaire.



Dans l’après-midi, une réunion de travail autour de la pêche à la légine, la visite du chantier Piriou et la présentation du projet de dock flottant au Port Ouest, la visite du port de plaisance et un échange avec les acteurs de la pêche côtière sont tour à tour au programme.



Jean-François Carenco rencontrera les maires de La Réunion à la préfecture en fin d’après-midi avant de se rendre à la Cité des arts.



Samedi 18 février, des séquences qui ont trait au Logement, à la culture, à la jeunesse et à la santé viendront conclure la visite de trois jours du ministre.



Le matin, il pourra découvrir le projet Cannelle et visitera les résidences Astrolabe à Saint-Benoit.



Plus tard, il échangera avec les acteurs de la culture et de la production audiovisuelle au Studio Gao Shan à Saint-Gilles.



A 15h, retour en préfecture où il assistera au "Conseil national de la refondation - Jeunesse" puis, en centre ville, au "Conseil national de la refondation – Santé" à la mutualité sociale agricole.