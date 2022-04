Le programme du VRP Jean Castex à La Réunion

On en sait plus sur le programme de Jean Castex à La Réunion. Une arrivée impromptue qui se déroulera durant l'entre-deux-tours de la présidentielle. Un détail qui a son importance puisque les membres du gouvernement et les représentants de l'Etat dans chacune des régions françaises sont tenus au droit de réserve électorale jusqu'à la fin des élections. Cette "période de réserve" a débuté le 18 mars 2022. Durant ce laps de temps, les membres du gouvernement doivent s'abstenir de tout déplacement dans l'exercice de leurs fonctions pour ne pas interférer dans la campagne électorale.



C'est donc comme VRP du candidat Emmanuel Macron que le "Premier ministre" foulera le sol réunionnais pour la première fois depuis sa nomination le 3 juillet 2020. Jean Castex avait remplacé Edouard Philippe quelques mois après le début de l'épidémie de Covid.



Ce jeudi 14 avril, Jean Castex doit atterrir à 10h à l’aéroport Roland Garros. Vers midi, il doit, à la manière d'un simple militant de la République en Marche, déambuler dans les rues de Saint-Denis pour faire du tractage et convaincre les électeurs de voter Macron au second tour.



Un déjeuner autour du thème de l’emploi et de l'insertion est prévu dans la foulée avant qu'il se rende à Saint-Pierre vers 15h30. Là aussi, le Premier ministre tentera de convaincre les indécis de voter pour le président sortant.



De retour à Saint-Denis en début de soirée, il participera à un cocktail dînatoire en présence des élus et des forces vives de La Réunion. Après ce crochet express par La Réunion, Jean Castex décollera dès vendredi à 10h10 vers Paris.



Pour mémoire, Jean Castex devait se rendre à La Réunion pour deux jours à compter du 10 mars dernier, en tant que chef du gouvernement cette fois, mais cette visite avait été annulée à l'avant-veille de ce déplacement officiel.