Communiqué Le programme du Swami Shubamritananda, un des plus proches disciples d’Amma

Swami Shubamritananda, un des plus proches disciples d’Amma, figure humanitaire et spirituelle de renommée internationale, sera à La Réunion dans les prochains jours. 3 moments de partage, de méditation et de chants dévotionnels sont proposés. Découvrez le programme. Par LG - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 17:32

•VIVRE PLEINEMENT SA VIE (Vendredi 17.02 : 18h30-21h)



Enseignement et partages spirituels, chants dévotionnels et méditation



Lieu : Salle Candin, 3 rue de la Martinique, ZAC les Foucherolles 97490 Ste-Clotilde



Un repas sera offert à la fin du programme.



•CELEBRATION DE SHIVARATRI (Samedi 18.02 : 18-22h)



Lieu : Amma, Maison de l’Inde, 90, rue Pierre Mendes France, 97450 St-Louis



Un repas sera offert à la fin de la célébration.



•TROUVER NOTRE VRAIE DEMEURE (Dimanche 19.02 : 9-17h)



Une journée de retraite pour recharger nos batteries spirituelles. Au programme : enseignement, méditation, chants dévotionnels et sessions de questions-réponses.



Lieu : Amma, Maison de l’Inde, 90, rue Pierre Mendes France, 97450 Saint-Louis



Inscription pour la retraite par SMS avant le 18 février. Participation : 35 €



Contact : Chintamani (06.92.08.01.42) - ammareunion@hotmail.com