Le programme du Mois des Visibilités LGBTQIA+

Le Mois des Visibilités LGBTQIA+ démarre ce mercredi avec le vernissage de l’exposition photographique de Raya Martigny et Edouard Richard. Des activités sont proposées jusqu'au 24 juin. Par NP - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 12:49

Le programme des Visibilités LGBTQIA+ commence ce mercredi 17 mai, une date symbolique, puisqu’il s’agit également de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.



Jusqu’au 24 juin prochain, l’association Requeer en partenariat avec l’association OriZon a mis en place de nombreux événements en offrant des espaces de socialisation, de discussion et de banalisation au regard de la richesse et de la diversité réunionnaise, autour du thème de cette année : “Pou kwir zordi, iyèr é domin” Le programme complet : Pré-mois des Visibilités LGBTQIA+ 2023

Les samedis de 14h à 18h • 13 mai au Planning familial, Saint-Louis • 20 mai, Fanal, Cité des Arts, Saint-Denis

Programme du Mois des Visibilités LGBTQIA+ 2023

Mercredi 17 mai : Saint-Denis - Journée IDAHOT - 16h - 19h Vernissage de l’exposition photographique de Raya Martigny et Edouard Richard Parvis de la salle polyvalente de Saint-Denis en présence des artistes. L’exposition se tiendra durant tout le mois des visibilité sur les mairies annexes de la Ville de Saint Denis. Samedi 20 mai : Saint-Denis - Cité des Arts - 14h - 18h Atelier pancartes et slogans / Derniers préparatifs

Dimanche 21 mai Saint-Denis - Rue de Paris 3ème Marche des Visibilités LGBTQIA+ à Saint-Denis « Pou Kwir zordi, yièr é domin » • 13h · Rassemblement devant le Jardin de l’État • 13h30 · Marche jusqu’au Jardin du Barachois • 16h · Prises de paroles et ouverture du village des associations • 16h30 · Concert orchestré par AURUS et ses invité·e·s • 18h30 - 23h30 · Lambyans à La Terrasse de Bourbon

Vendredi 26 mai Saint-Denis - Académie des Camélias - 13h à 14h30 Workshop voguing MC avec Matyouz Le Port - Auditorium de la Médiathèque Benoîte Boulard - dès 15h Conférence indentité Trans dans la Ballroom scène avec Luna et Lasseindra Ninja Dimanche 28 mai

A Saint-Denis - À partir de 19h Kikiball Voguing à La Terrasse de Bourbon

Vendredi 9 juin Le Port - Cinéma Casino - À partir de 18h-18h30 - Projection d’un court-métrage réalisé par l’ILOI sur la biphobie, suivi d’un échange avec les réalisateurices ; - Projection de “Le Soleil se lève à l’Est”, suivi d’un échange avec la compagnie Aberash.

Vendredi 16 juin - Saint-Denis - Académie des Camélias 17h Restitution de l’atelier Drag Queen: Sheinara Tanjabi et Miss Cocktail Cigarette 18h30 Diffusion de Playback de la pensée Kwir et du film documentaire “Première marche” d’Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray

Jeudi 22 Juin Journée des associations à la médiathèque de Saint-Joseph Groupes de paroles, ateliers pancartes, scène ouverte musicale, et ateliers d’écriture.

Samedi 24 juin 2ème Marche des Visibilités LGBTQIA+ de Saint-Pierre • 13h · Manifestation • 16h · Discours • 22h · After by Apéro queer au Downtown