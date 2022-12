La grande Une Le programme du 20 desamb aux quatre coins de l'île

Le programme des festivités du 20 décembre est arrivé. Voici les principales animations proposées par les communes de l'île pour célébrer la fet Kaf. Cet article pourra être complété au fil des communications reçues par la rédaction. Par La rédaction - Publié le Mardi 20 Décembre 2022 à 09:10



Le Département célèbre la fet kaf à Villèle

Saint-Paul

- Dépôt de gerbe à l'ancien camp d'esclaves de Madame Desbassayns à 8h30

(Place du Boulodrome de Villèle)

- Commémoration du 20 Désanm au Cimetière des Esclaves (rue de la Baie) de 10h à 12h.

- Inauguration du bâtiment Cimendef à 17h.

- Concerts sur le parvis de Cimendef : Zaza Maloya, Apolonia, Gado, Votia, DJ Dan.

Le Port

SIDR 18h-19h00 : le groupe Mamass'B

22h-23h : le groupe Lo Ker Maloya

OASIS 18h-19h00 : le groupe Mangalor

RN4 9h00-18h00 : animation DJ 14h00-15h00 : défilé 18h-19h : le groupe Etincel Maloya 19h-20h : Lo Ker Maloya

Van Dick 14h00 / 15h30 / 17h00 : défilé 18h-20h : Mahaba Music 20h00-21h00 : le groupe Mangalor 22h00-23h00 : Mmass'B

Carambole 20h00-21h00 : Ti Frid 21h00-22h30 : Band Makwalé

ZAC 1 18h00-19h00 : Destyn Maloya 22h00-23h00 : Etincel Maloya

AMAFAR-EPE 20h00-21h00 : Ti Frid

Evariste de Parny 22h00-23h00 : Mangalor 23h00 : Destyn Maloya

Ariste Bolon 18h00 - 19h00 : Ti Frid 20h00-21h00 : Loker Maloya

As Rome 20h00-21h00 : Mmass'B 22h00-23h00 : Ti Frid

Saint-Denis

Saint-Pierre

Saint-Benoît

Une belle programmation vous attend à Saint-Benoît, le mardi 20 décembre, à l’occasion de la commémoration de l’abolition de esclavage. Allon fèt la liberté nout toute ensemb



- Cimetière de Saint-Benoît

De 10h à 11h : La Ville rendra un hommage aux ancêtres lors d’un dépôt de gerbes sur la stèle de Cécilia, fille de l’esclave Janvier.



- Visites guidées de lieux patrimoniaux

De 10h à 12h : Visites guidées du puits chinois, du temple Pandialé de Beaufonds, de la mosquée, du site de la marine et de la gare ferroviaire. Une visite par lieux, départ à 10h. Plus d’informations au 0262507708.



- Esplanade du front de mer

De 13h à 19h : Un village 20 désamb s’installera sur l’esplanade du front de mer avec des dégustations (jus, ravages, pâtisserie péi, riz chauffé, sosso maïs, légumes lontan…), des ateliers créatifs, de la calligraphie, des démonstrations (tailleur de pilon, moulin maïs, tisane créole…), des jeux lotan, des danses traditionnelles, etc.

De 19h à 19h30 : Spectacle de moringue

De 19h30 à 21h30 : Pour clôturer les festivités du 20 désamb, un grand kabar aura lieu en présence de Tiger Maloya, Zenfan Kalbanon et Destyn Maloya. L’occazion craz un bon maloya pour la Fèt Kaf



Nou attend à zot !

à l’occasion de la commémoration de l’abolition de esclavage. Allon fèt la liberté nout toute ensemb- Cimetière de Saint-BenoîtDe 10h à 11h : La Ville rendra un hommage aux ancêtres lors d’un dépôt de gerbes sur la stèle de Cécilia, fille de l’esclave Janvier.- Visites guidées de lieux patrimoniauxDe 10h à 12h : Visites guidées du puits chinois, du temple Pandialé de Beaufonds, de la mosquée, du site de la marine et de la gare ferroviaire. Une visite par lieux, départ à 10h. Plus d’informations au 0262507708.- Esplanade du front de merDe 13h à 19h : Un village 20 désamb s’installera sur l’esplanade du front de mer avec des dégustations (jus, ravages, pâtisserie péi, riz chauffé, sosso maïs, légumes lontan…), des ateliers créatifs, de la calligraphie, des démonstrations (tailleur de pilon, moulin maïs, tisane créole…), des jeux lotan, des danses traditionnelles, etc.De 19h à 19h30 : Spectacle de moringueDe 19h30 à 21h30 : Pour clôturer les festivités du 20 désamb, un grand kabar aura lieu en présence de Tiger Maloya, Zenfan Kalbanon et Destyn Maloya. L’occazion craz un bon maloya pour la Fèt KafNou attend à zot !

Les Avirons



La Plaine des Palmistes

Saint-Louis



Course de caisse à savon à la Rivière



Le MX421, lance l'édition 2022 de cette course mythique de caisses à savon à compter de 9h, depuis la place des fêtes près de l’église de la Rivière jusqu'à la mairie.



Fête de la Liberté au Gol



Le mardi 20 décembre, l’association Etincelle Musikale organise un kabar avec les talents du quartier à partir de 18h sur le stade Jean- Michel Dalleau au Gol avec :



- Mardé Coupama

- Guéthogol

- Racine des Iles

- Etincelle Musikale



Saint-André :



Saint-André inaugure le Parc Lacaussade le 20 décembre



Au programme

10h : Animation “jeux” lontan et structure gonflable de l’Association anim'action, animation “sport” sur le city stade

13h30 : Spectacle Polyphonia

14h30 : Spectacle Groupe Nathan Maloya - percussions traditionnelles

15h : INAUGURATION officielle avec la chorale de l’école de Cambuston

15h à 17h45 : Prises de parole des élus et intermèdes musicaux (Josie Virin, Groupe Ness Prod, show mode de Christ Ray…)

16h15 : Prise de parole du Maire Joé Bédier et dévoilement de la plaque inaugurale

17h45 : Pot de clôture