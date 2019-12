Rubrique sponsorisée Le programme du 20 Désamb au Débarcadère dévoilé

Paré pa paré pou kraz maloya le 20 Désamb ? Vous avez intérêt à être prêt pour célébrer la fête de la liberté sur la Place du Débarcadère le vendredi 20 décembre 2019.



Saint-Paul i oubli pas. Comme l’illustre le programme des festivités prévues de 10 heures à 23h30. Percussion, maloya, kours goni, riz sofé, maloya dan somin jusqu’à tard dans la nuit, fanfare, moringue, déambulation, Festifood, exposition Maronages, ateliers d’écriture… Le programme publié ci-dessous s’annonce colossal.







Ce 20 décembre constitue évidemment une date historique pour toute La Réunion. Notamment à l’occasion des 170 ans de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.



Festivités, transmission, mise en lumière de notre patrimoine et de notre histoire : voici les principales valeurs véhiculées par la célébration du 20 désamb. Saint-Paul i oubli pa ses valeurs et ses traditions !



En attendant ce grand final du 20 décembre 2019, ti lamp, ti lamp, la commune saint-pauloise monte en puissance. Avec des



Ces événements constituent le second temps fort de la célébration du 20 décembre, après les

Comme vous le constatez en lisant la liste des sites retenus, les animations vont se concentrer partout dans la ville de Saint-Paul. Sur la Place du Débarcadère, à l’espace culturel Sudel-Fuma et à la médiathèque du front de mer, Leconte-de-Lisle.Ce 20 décembre constitue évidemment une date historique pour toute La Réunion. Notamment à l’occasion des 170 ans de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.Festivités, transmission, mise en lumière de notre patrimoine et de notre histoire : voici les principales valeurs véhiculées par la célébration du 20 désamb. Saint-Paul i oubli pa ses valeurs et ses traditions !En attendant ce grand final du 20 décembre 2019, ti lamp, ti lamp, la commune saint-pauloise monte en puissance. Avec des manifestations organisées par les associations dans les quartiers, du 19 au 22 décembre.Ces événements constituent le second temps fort de la célébration du 20 décembre, après les Kabar Laparol lancés depuis le 15 novembre dernier. Retrouvez-ci dessous le programme complet de ces multiples rendez-vous prévus pendant quatre jours.





Un Kabar Laparol à l’espace Sudel-Fuma Un autre

L’esprit de la fête de la liberté va donc résonner dans tous les secteurs de la cité saint-pauloise. Pour que chacun puisse s’emparer de ce moment important de l’histoire réunionnaise.Un autre Kabar Laparol se déroulera ce samedi 14 décembre à l’espace culturel Sudel-Fuma, de 9 à 12 heures. Toute le monde peut venir. Il faut être âgé de 7 ans minimum. Plus d’informations 02 62 46 76 41. L’artiste Krystof Langromme animera un atelier autour du Marronage. Ville de Saint-Paul Lu 265 fois





Dans la même rubrique : < > Continuité Territoriale : Corsair lance deux offres exclusives ! Nouvelle MINI Electric : Elle est déjà en précommande !