A la Une . Le programme des ministres Gérald Darmanin et de Jean-François Carenco à La Réunion

Ils réservent à notre département l'honneur d'une visite quatre jours seulement après leur nomination. Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer Gérald Darmanin et le ministre délégué aux Outre-mer Jean-Francois Carenco se rendent à La Réunion juste après leur prise de poste. Si la perte d'un ministère des Outre-mer de plein exercice a eu le don de décevoir les élus ultra-marins, la visite programmée très rapidement de ces deux membres du gouvernement arrivera-t-elle à renverser la tendance ? Découvrez le programme de la visite ministérielle : Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 17:25

Vendredi 8 juillet



11h15 : Entretien avec Madame Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis



12h00 : commémoration de la Victoire et de la Paix, hommage à tous les morts pour la France



14h15 : Entretien avec Madame Huguette Bello, présidente du Conseil régional



15h15 : Séquence de Monsieur Jean-François Carenco - Lutte contre la vie chère



15h30 : Séquence de Monsieur Gérald Darmanin - Visite du commissariat du Port



16h30 : Échange avec les acteurs de la filière canne



Samedi 9 juillet



9h30 : Séquence sur la situation sanitaire à La Réunion



12h00 : Entretien avec Monsieur Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre



12h45 : Visite du Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion



15h30 : Séquence sur les enjeux de la chaîne logistique maritime