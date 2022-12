La grande Une Le programme des messes de Noël et de fin d'année

Horaires des messes de Noël et de fin d’année dans les paroisses. Certains horaires n’ont pas encore été communiqués. Par N.P - Publié le Vendredi 23 Décembre 2022 à 10:50

Doyenné de Saint-Denis Ouest Paroisse Saint-Denis (la Cathédrale)

Samedi 24 décembre : 17h30 : veillée, chants. 18h : messe de la nuit. 21h veillée, contes. 22h : messe de la nuit.

Dimanche 25 décembre : 8h : messe de l’aurore. 10h : messe du jour.

Samedi 31 décembre : 18h : messe anticipée. 20h30 : vigiles de la Mère de Dieu. 21h : agapes fraternelles.

Dimanche 1er janvier : 10h : messe. 17h : messe.

Paroisse N.-D. de l’Assomption

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 9h

Samedi 31 décembre : messe à 16h, suivie d’une heure d’adoration

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h

Paroisse N.-D. de la Délivrance

Samedi 24 décembre : 19h, veillée de Noël

Dimanche 25 décembre : 9h, messe de Noël

Vendredi 30 décembre : Fête de la Sainte Famille, messe à 11h30

Samedi 31 décembre : Réveillon pour Dieu. À 18h, messe d’action de grâce pour clôturer l’année 2022. De 19h à 20h, adoration du Saint Sacrement suivie d’un repas partage festif. Inscriptions à la cure.

Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu. Messes à 5h et à 9h.

Paroisse N.-D. de la Source

Samedi 24 décembre : 15h à Sainte Monique. 18h30 à la Source.

Dimanche 25 décembre : 9h30 à la Source.

Paroisse Saint-Jacques

Non communiqué.

Paroisse Saint-Étienne (Brûlé)

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 8h30

Samedi 31 décembre : 18h puis une heure d’adoration

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30

Paroisse Saint-Gabriel (La Montagne)

Samedi 24 décembre : messe à 19h

Dimanche 25 décembre : messe à 9h30

Paroisse Saint-Bernard (La Montagne)

Samedi 24 décembre : 18h, veillée de Noël.

Dimanche 25 décembre : 8h30

Samedi 31 décembre : 17h30, puis veillée de prière jusqu’à 20h.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30.

Chapelle de la Résidence

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 8h



Doyenné de Saint-Denis Est Paroisse N.-D. de la Trinité

Samedi 24 décembre : 17h à la chapelle de Montgaillard, 19h à la Trinité

Dimanche 25 décembre : 8h30 à la Trinité

Samedi 31 décembre : 16h à la chapelle de Montgaillard, 17h30 à la Trinité

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h à la Trinité

Paroisse Saint-Joseph Ouvrier (Les Camélias)

Samedi 24 décembre : veillée à 18h30 suivie de la messe à 19h

Dimanche 25 décembre : messe à 9h

Paroisse Saint-François Xavier (La Rivière des Pluies)

Samedi 24 décembre : 18h à la chapelle de Primat, 19h à la chapelle de Grande Montée, 19h à l’église du centre.

Dimanche 25 décembre : 7h et 9h30 à l’église du centre.

Samedi 31 décembre : 15h à la chapelle de Grande Montée, 16h30 à l’église du centre.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30 à l’église du centre.

Paroisse Saint-François Xavier (Saint-François)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Clotilde

Samedi 24 décembre : 18h

Dimanche 25 décembre : 7h et 9h

Samedi 31 décembre : 16h

Dimanche 1er janvier 2023 : 7h et 9h

Paroisse Saint-Esprit (Chaudron)

Tél. : 0262 28 17 42

Non communiqué.

Paroisse N.-D. De Lourdes (Bois de Nèfles)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. du Rosaire (Le Moufia)

Samedi 24 décembre : 19h, veillée puis messe.

Dimanche 25 décembre : 8h.

Samedi 31 décembre : 18h.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h.

Paroisse Saint-Camille de Lellis (La Bretagne)

Samedi 24 décembre : 19h

Dimanche 25 décembre : 8h

Samedi 31 décembre : 16h30

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h



Doyenné de Saint-André Paroisse N.-D. de l’Assomption (Sainte-Marie)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. Auxiliatrice (La Ressource)

Samedi 24 décembre : 19h30

Dimanche 25 décembre : 9h

Samedi 31 décembre : 17h

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h

Paroisse Sainte-Suzanne

Non communiqué.

Paroisse N.-D. du Bon Secours (Quartier-Français)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Nicolas (Champ-Borne)

Samedi 24 décembre : Crèche vivante à 18h, messe à 19h.

Dimanche 25 décembre : 8h30 à Pellevoisin, 10h à Saint-Nicolas.

Samedi 31 décembre : 16h30 à Saint-Nicolas, puis adoration du Saint Sacrement.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h30 à Pellevoisin, 10h à Saint-Nicolas.

Paroisse Saint-André

Non communiqué.



Doyenné de Saint-Benoît Paroisse Saint-Jean Baptiste (Bras-Panon)

Samedi 24 décembre : messe de la veille de Noël à 16h la Rivière du Mât et à 19h au centre ville

Dimanche 25 décembre : messe de Noël à 8h15 au centre ville et à 10h à la Rivière des Roches

Paroisse N.-D. de l’Assomption (Salazie)

Samedi 24 décembre : 17h30 à Mare à Vieille-Place, 20h à Salazie

Dimanche 25 décembre : 8h à Mare à Vieille-Place, 10h15 à Salazie

Samedi 31 décembre : 16h30 à l’Escalier

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h Marie à Vieille-Place, 10h15 à Salazie

Paroisse Saint-Martin (Grand-Îlet)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Henri (Hell-Bourg)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Agathe (Plaine des Palmistes)

Samedi 24 décembre : 16h30 et 19h

Dimanche 25 décembre : 7h et 10h

Samedi 31 décembre : 16h30

Dimanche 1er janvier 2023 : 7h et 10h

Paroisse Saint-Benoît (Saint-Benoît)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Anne (Sainte-Anne)

Samedi 24 décembre : Messe de la veille au soir de Noël à 17h. À 20h15, spectacle de Noël par les enfants de l’éveil à la foi et de 1re année du KTClub suivi de la messe de la nuit de Noël à 21h.

Dimanche 25 décembre : 5h15, messe de l’aurore de Noël. 9h : Messe du jour de Noël.

Paroisse Sainte-Rose de Lima (Sainte-Rose)

Samedi 24 décembre : 20h au centre

Dimanche 25 décembre : 9h au centre

Samedi 31 décembre : 16h au centre, puis adoration eucharistique jusqu’à 20h30

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h au centre



Doyenné de Saint-Joseph Paroisse Saint-Philippe (Saint-Philippe)

Samedi 24 décembre : 8h30 messe pour les enfants à Saint-Philippe. 16h veillée e tmesse à Basse-Vallée. 18h veillée et messe à Saint-Philippe.

Dimanche 25 décembre : 8h à Saint-Philippe. 10h à Basse-Vallée.

Samedi 31 décembre : 15h au Tremblet. 17h à Basse-Vallée.

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h à Saint-Philippe, 10h à Basse-Vallée.

Paroisse Saint-Athanase (Vincendo)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Joseph (Saint-Joseph)

Tél. : 0262 31 46 21 – 0693 45 51 47.

Samedi 24 décembre : veillée à 18h au centre ville

Dimanche 25 décembre : 8h au centre ville et 10h à Jean Petit

Paroisse Sainte-Famille (Butor, Saint-Joseph)

Samedi 24 décembre : messe de la Nativité à la Passerelle à 18h et au Butor à 20h.

Dimanche 25 décembre : messe au Butor à 9h.

Samedi 31 décembre : messe à la Passerelle à 15h, au Butor à 17h.

Dimanche 1er janvier 2023 : messe du Nouvel An à 9h.

Paroisse Saint-Jean Évangéliste (Petite-Île)

Samedi 24 décembre : 16h à la hapelle Saint-Louis de Gonagues (Ravine du Pont), 19h au centre ville

Dimanche 25 décembre : 7h et 9h au centre ville

Samedi 31 décembre : 16h chapelle Saint-Louis de Gonzagues (Ravine du Pont).

Dimanche 1er janvier 2023 : 7h et 9h au centre ville

Paroisse Sainte-Geneviève (Les Lianes, Saint-Joseph)

Tél. : 0262 37 52 41.

Non communiqué.



Doyenné de Saint-Pierre Paroisse N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois)

Samedi 24 décembre : 18h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois). 18h à la chapelle du Bx Père Laval (Ravine des Cafres).

Dimanche 25 décembre : 8h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois). 10h à la chapelle du Bx Père Laval (Ravine des Cafres).

Samedi 31 décembre : 18h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois).

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois).

Paroisse N.-D. du Bon-Port (Terre-Sainte)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul (Saint-Pierre)

Samedi 24 décembre : 18h au centre ville. 16h15 et 19h30 au Bon Pasteur. 19h à Joli Fond. 16h à Ligne Paradis. 19h à Ligne des Bambous.

Dimanche 25 décembre : 7h au centre ville. 9h30 au Bon Pasteur. 9h à Joli Fond. 9h à Ligne des Bambous.

Paroisse Saint-Augustin (Ravine des Cabris)

Samedi 24 décembre : 17h à l’église Saint-Augustin. 17h30 à l’église de Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives).

Dimanche 25 décembre : à 7h45 à l’église de Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives), 9h à l’église Saint-Augustin.

Samedi 31 décembre : à 15h, messe d’action de grâces à l’église Saint-Augustin, 17h à l’église Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives).

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h à l’église Saint-Augustin.

Paroisse N.-D. du Sacré-Cœur ( Montvert)

Non communiqué.

Doyenné du Tampon Paroisse Saint-François de Sales (Tampon centre)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Esprit (Trois-Mares)

Samedi 24 décembre : 18h veillée puis messe à 19h à la Sainte Famille et à Trois-Mares.

Dimanche 25 décembre : 7h45 à Bras de Pontho.

Paroisse Saint-François d’Assise (Tampon 12e)

Samedi 24 décembre : 19h au 12e

Dimanche 25 décembre : 9h au 12e

Samedi 31 décembre : 18h au 12e, messe suivie d’une veillée d’adoration (durée : une heure)

Dimanche 1er janvier 2023 : 9h au 12e

Paroisse Marie Reine du Monde (Tampon 14e)

Samedi 24 décembre : 19h au 14e et à Pont d’Yves

Dimanche 25 décembre : à 8h30 au 14e, à 10h30 au 17e.

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres) Samedi 24 décembre : messe à 19h au 23e et au Piton Hyacinthe. (Les enfants sont invités pour les messes du 25 décembre.)

Dimanche 25 décembre : messe à 10h au 23e et à Bourg Murat. Bénédiction « Urbi et Orbi » à 12h.

Doyenné de Saint-Louis Paroisse Saint-Louis (centre)

Samedi 24 décembre : Bellevue à 16h, Gol les Hauts à 17h, Roche Maigre à 17h, Pierrefonds à 17h, Bois de Nèfles Cocos à 19h, Saint-Louis à 19h30, Gol Bacquet à 17h30, les Makesà 19h.

Dimanche 25 décembre : Les Makes à 8h, Saint-Louis à 9h, Gol les Hauts à 10h, Bois de Nèfles Cocos à 10h, Roche Maigre à 10h, Pierrefonds à 10h.

Samedi 31 décembre : Bellevue à 14h30, Gol les Hauts à 14h30, Roche Maigre à 16h, Saint-Louis à 18h, Pierrefonds à 17h30, Gol Bacquet à 17h30.

Dimanche 1er janvier 2023 : Les Makes à 8h, Saint-Louis à 9h, Gol les Hauts à 10h, Bois de Nèfles Cocos à 10h.

Paroisse N.-D. du Rosaire (La Rivière)

Samedi 24 décembre : messe à 17h aux Canots, à Tapage, à Îlet Furcy. À 19h au Rosaire, au Ouaki, au Petit Serré.

Dimanche 25 décembre : 9h au Rosaire.

Paroisse Saint-Vincent de Paul (Entre-Deux)

Samedi 24 décembre : à l’église Saint-Vincent de Paul, veillée à 18h, messe à 20h.

Dimanche 25 décembre : messe à 9h30 à l’église Saint-Vincent de Paul.

Samedi 31 décembre : à l’église Saint-Vincent de Paul, causerie à 19h, suivie de la messe à 20h.

Dimanche 1er janvier : messe à 7h30 à la chapelle Sainte Catherine Labouré, à 9h l’église Saint-Vincent de Paul.

Paroisse Saint-Dominique (Étang-Salé)

Samedi 24 décembre : 17h à l’Étang-Salé les Bains. 19h en ville et au Maniron.

Dimanche 25 décembre : 8h30 en ville.

Paroisse de l’Immaculée Conception (Les Avirons)

Samedi 24 décembre : messe de la nuit de Noël à 16h30 à l’église du Très Saint Sacrement de Ravine Sèche, à 18h à l’église Saint Joseph du Tévelave, à 19h à l’église de l’Immaculée Conception.

Dimanche 25 décembre : messe à 9h à l’église de l’Immaculée Conception, à 17h30 chapelet médité puis vêpres en l’église de l’Immaculée Conception.

Samedi 31 décembre : 16h, messe suivie d’une heure sainte à l’église Saint Joseph du Tévelave. À 17h30, messe suivie d’une heure sainte à l’église de l’Immaculée Conception des Avirons.

Dimanche 1er janvier 2023 : messe à 8h à l’église du Très Saint Sacrement, messe à 9h à ’église de l’Immaculée Conception des Avirons (7h15 : exposition du Très Saint Sacrement, laudes, louange).

Paroisse N.-D. des Neiges (Cilaos)

Samedi 24 décembre : veille de Noël, messe à 15h à Bras Sec, à 18h à Cilaos, à 19h à Palmiste Rouge

Dimanche 25 décembre : messe à 8h à Palmiste Rouge, à 10h à Cilaos.

Samedi 31 décembre : après la messe dominicale à Cilaos, un temps d’adoration et de louange sera animé par toutes les chorales.

Dimanche 1er janvier 2023 : messe aux horaires habituells

Doyenné de Saint-Leu Paroisse N.-D. de la Salette (Saint-Leu)

Samedi 24 décembre : 17 à l’Étang, veillée puis messe. 17h à Grand Fond, veillée puis messe. 19h à Saint-Leu, veillée puis messe.

Dimanche 25 décembre : 8h30 à Saint-Leu.

Paroisse Saint Christophe (La Chaloupe)

Samedi 24 décembre : 17h à Notre-Dame des Champs, 19h30 à la Chaloupe

Dimanche 25 décembre : 9h30 à la Chaloupe

Paroisse de la Maternité de Marie (Piton Saint-Leu)

Non communiqué.

Paroisse du Sacré-Cœur (Colimaçons)

Samedi 24 : veillée de Noël préparée par les enfants, suivie de la messe du soir, à 19h.

Dimanche 25 : 8h 30

Paroisse Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. de la Paix (Saint-Gilles les Bains)

Non communiqué.

Doyenné de Saint-Paul Paroisse de la Conversion de Saint Paul

Samedi 24 décembre : 17h30 à l’Étang veillée puis messe. 17h30 à Plateau Caillou, veillée puis messe. 20h messe célébrée par Monseigneur Aubry, en direct sur Réunion la 1re et Radio Arc-en-Ciel.

Dimanche 25 décembre : 8h à l’Étang. 8h à Plateau Caillou. 9h30 à Saint-Paul

Samedi 31 décembre : 16h30 à Plateau Caillou, 17h à l’Étang, 18h à Saint-Paul.

Paroisse N.-D. de la Visitation (Bois de Nèfles)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah)

Samedi 24 décembre : 17h30 veillée puis messe.

Dimanche 25 décembre : 9h30.

Samedi 31 décembre : 16h.

Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)

Samedi 24 décembre : 18h animation de Noël, 18h30 veillée de Noël.

Dimanche 25 décembre : 9h.

Paroisse Sainte-Catherine Labouré (La Rivière des Galets)

Samedi 24 décembre : 17h30 animation de Noël, 18h30 veillée de Noël. 16h, veillée de Noël à Dos d’-Ane.

Dimanche 25 décembre : 8h. 10h à Dos d’Âne.

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc (Le Port)

Samedi 24 décembre : 18h église Saint Pierre apôtre. 18h église Saint Yves. 20h église Sainte Jeanne d’Arc.

Dimanch 25 décembre : 6h20 église Saint Yves. 9h église Sainte Jeanne d’Arc.

Paroisse N.-D. de l’Assomption (La Possession)

Non communiqué.

Doyenné de Saint-Gilles les Hauts Paroisse N.-D. des Douleurs (Trois-Bassins)

Samedi 24 décembre : veillée à 19h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Dimanche 25 décembre : 9h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Samedi 31 décembre : 19h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Dimanche 1er janvier 2023 : 8h à Notre-Dame de Liesse, 10h à Notre-Dame des 7 Douleurs

Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts)

Tél. : 02 62 83 76 73

Non communiqué.

Paroisse Saint-Pie X (Tan Rouge)

Tél. : 0262 32 70 59

Non communiqué.

Paroisse Saint-Amand (Le Guillaume)

Tél. : 0263 05 48 97

Non communiqué.

Paroisse de la Sainte Famille (Bellemène)

Tél. : 0262 22 71 53

Non communiqué.

Paroisse Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts)

Samedi 24 décembre : 16h30 à l’Éperon, 16h30 à Fleurimont, 19h à Saint-Gilles les Hauts, 19h à Tan Rouge.

Dimanche 25 décembre : 8h à l’Éperon, 8h au Bernica, 9h30 à Saint-Gilles les Bains, 9h30 à Tan Rouge.

Samedi 31 décembre : 16h30 à Saint-Gilles les Hauts. 18h à l’Éperon.

Dimanche 1er janvier 2023 : 6h30 à l’Éperon, 8h à Fleurimont, 9h30 à Saint-Gilles les Hauts.

Doyenné de Mafate La Nouvelle : Dimanche 25 décembre, 16h.

http://www.eglisealareunion.org/?Messes-de-Noel-6251 Paroisse N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois)Samedi 24 décembre : 18h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois). 18h à la chapelle du Bx Père Laval (Ravine des Cafres).Dimanche 25 décembre : 8h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois). 10h à la chapelle du Bx Père Laval (Ravine des Cafres).Samedi 31 décembre : 18h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois).Dimanche 1er janvier 2023 : 8h à N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois).Paroisse N.-D. du Bon-Port (Terre-Sainte)Non communiqué.Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul (Saint-Pierre)Samedi 24 décembre : 18h au centre ville. 16h15 et 19h30 au Bon Pasteur. 19h à Joli Fond. 16h à Ligne Paradis. 19h à Ligne des Bambous.Dimanche 25 décembre : 7h au centre ville. 9h30 au Bon Pasteur. 9h à Joli Fond. 9h à Ligne des Bambous.Paroisse Saint-Augustin (Ravine des Cabris)Samedi 24 décembre : 17h à l’église Saint-Augustin. 17h30 à l’église de Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives).Dimanche 25 décembre : à 7h45 à l’église de Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives), 9h à l’église Saint-Augustin.Samedi 31 décembre : à 15h, messe d’action de grâces à l’église Saint-Augustin, 17h à l’église Notre-Dame de la Reconnaissance (Bois d’Olives).Dimanche 1er janvier 2023 : 9h à l’église Saint-Augustin.Paroisse N.-D. du Sacré-Cœur ( Montvert)Non communiqué.Paroisse Saint-François de Sales (Tampon centre)Non communiqué.Paroisse Saint-Esprit (Trois-Mares)Samedi 24 décembre : 18h veillée puis messe à 19h à la Sainte Famille et à Trois-Mares.Dimanche 25 décembre : 7h45 à Bras de Pontho.Paroisse Saint-François d’Assise (Tampon 12e)Samedi 24 décembre : 19h au 12eDimanche 25 décembre : 9h au 12eSamedi 31 décembre : 18h au 12e, messe suivie d’une veillée d’adoration (durée : une heure)Dimanche 1er janvier 2023 : 9h au 12eParoisse Marie Reine du Monde (Tampon 14e)Samedi 24 décembre : 19h au 14e et à Pont d’YvesDimanche 25 décembre : à 8h30 au 14e, à 10h30 au 17e.Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres)Paroisse Saint-Louis (centre)Samedi 24 décembre : Bellevue à 16h, Gol les Hauts à 17h, Roche Maigre à 17h, Pierrefonds à 17h, Bois de Nèfles Cocos à 19h, Saint-Louis à 19h30, Gol Bacquet à 17h30, les Makesà 19h.Dimanche 25 décembre : Les Makes à 8h, Saint-Louis à 9h, Gol les Hauts à 10h, Bois de Nèfles Cocos à 10h, Roche Maigre à 10h, Pierrefonds à 10h.Samedi 31 décembre : Bellevue à 14h30, Gol les Hauts à 14h30, Roche Maigre à 16h, Saint-Louis à 18h, Pierrefonds à 17h30, Gol Bacquet à 17h30.Dimanche 1er janvier 2023 : Les Makes à 8h, Saint-Louis à 9h, Gol les Hauts à 10h, Bois de Nèfles Cocos à 10h.Paroisse N.-D. du Rosaire (La Rivière)Samedi 24 décembre : messe à 17h aux Canots, à Tapage, à Îlet Furcy. À 19h au Rosaire, au Ouaki, au Petit Serré.Dimanche 25 décembre : 9h au Rosaire.Paroisse Saint-Vincent de Paul (Entre-Deux)Samedi 24 décembre : à l’église Saint-Vincent de Paul, veillée à 18h, messe à 20h.Dimanche 25 décembre : messe à 9h30 à l’église Saint-Vincent de Paul.Samedi 31 décembre : à l’église Saint-Vincent de Paul, causerie à 19h, suivie de la messe à 20h.Dimanche 1er janvier : messe à 7h30 à la chapelle Sainte Catherine Labouré, à 9h l’église Saint-Vincent de Paul.Paroisse Saint-Dominique (Étang-Salé)Samedi 24 décembre : 17h à l’Étang-Salé les Bains. 19h en ville et au Maniron.Dimanche 25 décembre : 8h30 en ville.Paroisse de l’Immaculée Conception (Les Avirons)Samedi 24 décembre : messe de la nuit de Noël à 16h30 à l’église du Très Saint Sacrement de Ravine Sèche, à 18h à l’église Saint Joseph du Tévelave, à 19h à l’église de l’Immaculée Conception.Dimanche 25 décembre : messe à 9h à l’église de l’Immaculée Conception, à 17h30 chapelet médité puis vêpres en l’église de l’Immaculée Conception.Samedi 31 décembre : 16h, messe suivie d’une heure sainte à l’église Saint Joseph du Tévelave. À 17h30, messe suivie d’une heure sainte à l’église de l’Immaculée Conception des Avirons.Dimanche 1er janvier 2023 : messe à 8h à l’église du Très Saint Sacrement, messe à 9h à ’église de l’Immaculée Conception des Avirons (7h15 : exposition du Très Saint Sacrement, laudes, louange).Paroisse N.-D. des Neiges (Cilaos)Samedi 24 décembre : veille de Noël, messe à 15h à Bras Sec, à 18h à Cilaos, à 19h à Palmiste RougeDimanche 25 décembre : messe à 8h à Palmiste Rouge, à 10h à Cilaos.Samedi 31 décembre : après la messe dominicale à Cilaos, un temps d’adoration et de louange sera animé par toutes les chorales.Dimanche 1er janvier 2023 : messe aux horaires habituellsParoisse N.-D. de la Salette (Saint-Leu)Samedi 24 décembre : 17 à l’Étang, veillée puis messe. 17h à Grand Fond, veillée puis messe. 19h à Saint-Leu, veillée puis messe.Dimanche 25 décembre : 8h30 à Saint-Leu.Paroisse Saint Christophe (La Chaloupe)Samedi 24 décembre : 17h à Notre-Dame des Champs, 19h30 à la ChaloupeDimanche 25 décembre : 9h30 à la ChaloupeParoisse de la Maternité de Marie (Piton Saint-Leu)Non communiqué.Paroisse du Sacré-Cœur (Colimaçons)Samedi 24 : veillée de Noël préparée par les enfants, suivie de la messe du soir, à 19h.Dimanche 25 : 8h 30Paroisse Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate)Non communiqué.Paroisse N.-D. de la Paix (Saint-Gilles les Bains)Non communiqué.Paroisse de la Conversion de Saint PaulSamedi 24 décembre : 17h30 à l’Étang veillée puis messe. 17h30 à Plateau Caillou, veillée puis messe. 20h messe célébrée par Monseigneur Aubry, en direct sur Réunion la 1re et Radio Arc-en-Ciel.Dimanche 25 décembre : 8h à l’Étang. 8h à Plateau Caillou. 9h30 à Saint-PaulSamedi 31 décembre : 16h30 à Plateau Caillou, 17h à l’Étang, 18h à Saint-Paul.Paroisse N.-D. de la Visitation (Bois de Nèfles)Non communiqué.Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah)Samedi 24 décembre : 17h30 veillée puis messe.Dimanche 25 décembre : 9h30.Samedi 31 décembre : 16h.Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)Samedi 24 décembre : 18h animation de Noël, 18h30 veillée de Noël.Dimanche 25 décembre : 9h.Paroisse Sainte-Catherine Labouré (La Rivière des Galets)Samedi 24 décembre : 17h30 animation de Noël, 18h30 veillée de Noël. 16h, veillée de Noël à Dos d’-Ane.Dimanche 25 décembre : 8h. 10h à Dos d’Âne.Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc (Le Port)Samedi 24 décembre : 18h église Saint Pierre apôtre. 18h église Saint Yves. 20h église Sainte Jeanne d’Arc.Dimanch 25 décembre : 6h20 église Saint Yves. 9h église Sainte Jeanne d’Arc.Paroisse N.-D. de l’Assomption (La Possession)Non communiqué.Paroisse N.-D. des Douleurs (Trois-Bassins)Samedi 24 décembre : veillée à 19h à Notre-Dame des 7 DouleursDimanche 25 décembre : 9h à Notre-Dame des 7 DouleursSamedi 31 décembre : 19h à Notre-Dame des 7 DouleursDimanche 1er janvier 2023 : 8h à Notre-Dame de Liesse, 10h à Notre-Dame des 7 DouleursParoisse Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts)Tél. : 02 62 83 76 73Non communiqué.Paroisse Saint-Pie X (Tan Rouge)Tél. : 0262 32 70 59Non communiqué.Paroisse Saint-Amand (Le Guillaume)Tél. : 0263 05 48 97Non communiqué.Paroisse de la Sainte Famille (Bellemène)Tél. : 0262 22 71 53Non communiqué.Paroisse Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts)Samedi 24 décembre : 16h30 à l’Éperon, 16h30 à Fleurimont, 19h à Saint-Gilles les Hauts, 19h à Tan Rouge.Dimanche 25 décembre : 8h à l’Éperon, 8h au Bernica, 9h30 à Saint-Gilles les Bains, 9h30 à Tan Rouge.Samedi 31 décembre : 16h30 à Saint-Gilles les Hauts. 18h à l’Éperon.Dimanche 1er janvier 2023 : 6h30 à l’Éperon, 8h à Fleurimont, 9h30 à Saint-Gilles les Hauts.