Le programme des festivités du 20 Désamb à St-Benoît

Le communiqué:



Une belle programmation vous attend à Saint-Benoît, le mardi 20 décembre,

à l’occasion de la commémoration de l’abolition de esclavage. Allon fèt la liberté nout toute ensemb



Cimetière de Saint-Benoît

De 10h à 11h : La Ville rendra un hommage aux ancêtres lors d’un dépôt de gerbes sur la stèle de Cécilia, fille de l’esclave Janvier.



Lieux patrimoniaux

De 10h à 12h : Visites guidées du puits chinois, du temple Pandialé de Beaufonds, de la mosquée, du site de la marine et de la gare ferroviaire. Une visite par lieux, départ à 10h. Plus d’informations au 0262507708.



Esplanade du front de mer

-De 13h à 19h : Un village artisanal s’installera sur l’esplanade du front de mer avec des dégustations (jus, ravages, pâtisserie péi, riz chauffé, sosso maïs, légumes lontan…), des ateliers créatifs, de la calligraphie, des démonstrations (tailleur de pilon, moulin maïs, tisane créole…), des jeux lotan, des danses traditionnelles, etc.

-De 19h à 19h30 : Spectacle de moringue

-De 19h30 à 21h30 : Pour clôturer les festivités du 20 désamb, un grand kabar aura lieu en présence de Tiger Maloya, Zenfan Kalbanon et Destyn Maloya. L’occazion craz un bon maloya pour la Fèt Kaf



Nou attend à zot !