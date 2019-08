Société Le programme des économies d'énergie "Watty" fait sa rentrée scolaire Créé par la société EcoCO2, Watty est financé par EDF et le SIDELEC. Pensé et conçu pour les classes élémentaires, le programme sensibilise à l’importance de faire des économies d’eau et d’énergie. Les enfants deviennent acteurs de la maitrise de l’énergie, à la fois dans leur école et en famille.

Les ateliers les aident à prendre conscience que consommer moins d’énergie est une nécessité pour émettre moins de CO2, polluer moins et donc vivre mieux. Il s’agit également de leur apprendre les bons gestes

Première et unique action de sensibilisation aux économies d’énergie proposée aux enfants depuis 2016, Watty passe dans la classe supérieure. En plus des 5 établissements engagés sur 3 ans depuis la rentrée 2018, 24 nouvelles écoles suivront cette année ce programme agréé par l’Académie de La Réunion et déployé par Sciences Réunion.



Comprendre à quoi est dû le pic de surconsommation énergétique à l’heure du diner, aussi appelé « pic de la marmite à riz », comparer l’écoulement d’eau via un robinet classique et un mousseur, un petit ustensile que l’on visse au robinet, en effectuant des mesures de débit de l’eau, adopter la chasse au gaspi avec les héros d’une mini-série audio-visuelle…



Les enfants ne résistent pas à une pédagogie ludique, interactive, et la dernière année scolaire n’a pas fait exception à la règle : curieux et passionnés face au tandem expert/enseignant, ils sont vite devenus de farouches ambassadeurs des éco-gestes auprès de leurs copains et de leur famille.



A l’aube de cette nouvelle année scolaire, ce sont 4 090 élèves réunionnais, répartis sur 192 classes, qui suivront les 6 nouveaux ateliers dispensés au fil de l’année par leur enseignant(e) et un intervenant de Sciences Réunion. Les animations seront différentes des éditions précédentes et porteront sur trois thématiques principales : la sensibilisation générale aux économies d’eau et d’énergie, les veilles et l’éclairage.



Quelle que soit la formule choisie (programme sur 1 ou 3 ans) et en supplément des ateliers de sensibilisation, chaque élève se verra remettre un kit hydro-économe un livret ludique et un jeu de cartes Watty. Objectif : endosser le rôle de Gardien de la maison et d’Ambassadeur de la Maitrise de l’Énergie !



L’HEURE DU BILAN



Adapté au contexte réunionnais, Watty opère depuis 2016. Fin d’année scolaire 2018, quelque 4 750 élèves issus de 222 classes de 26 écoles ont été sensibilisés à la maitrise de l’énergie. En 2018-2019, 5 138 élèves de 237 classes dans 29 écoles ont suivi le programme. Sur toute la période 2018- 2021, le programme devrait être déployé dans 77 écoles. N.P Lu 161 fois





