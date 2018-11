Le programme de vols de Corsair modifié

Vendredi 30 novembre 2018



SS710 – Réunion/Ile Maurice

Départ de la Réunion à 10h30 – Arrivée à Maurice à 11h30 L’enregistrement débutera à 06h30 et se terminera à 09h30



SS710 –Ile Maurice/Paris-Orly

Départ de l’Ile Maurice à 13h00 – Arrivée à Paris-Orly à 21h30 L’enregistrement débutera à 09h00 et se terminera à 12h00



SS910- Paris-Orly/Réunion

Départ de Paris-Orly à 18h20 – Arrivée à la Réunion à 08h15 (samedi 01 déc.) L’enregistrement débutera à 7h30 et se terminera à 17h20



Samedi 01 décembre 2018



SS911 –Réunion/Paris-Orly

Départ de la Réunion à 10h30 – Arrivée à Paris-Orly à 20h30

L’enregistrement débutera à 6h30 et se terminera à 09h30



Le personnel de la compagnie reste mobilisé et se tient à la disposition de ses clients. Corsair invite ses clients à consulter son site Internet, mis à jour régulièrement.