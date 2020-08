A la Une .. Le programme de la visite de Sébastien Lecornu à La Réunion

Le ministre des Outre-mer arrive à La Réunion pour sa première visite depuis sa nomination. Sébastien Lecornu restera dans le département jusqu’au 20 juillet. Bérengère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique s'associera à cette visite officielle à partir du mercredi 19 août. Une visite ministérielle axée sur la gestion de la crise sanitaire et la relance économique. Sébastien Lecornu s’entretiendra, à cette occasion, avec les élus locaux et les acteurs socio-économiques afin de co-construire avec eux les mesures spécifiques nécessaires à la reprise sur l’île, alors qu’un plan national sera présenté lors du Conseil des ministres du 24 août prochain. Un programme chargé attend les membres du gouvernement. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 16:22 | Lu 906 fois

Lundi 17 août



09h10 : Hommage au monument aux morts avec dépôt de gerbe



Le ministre des Outre-mer participera à la rentrée des élèves à la Cité éducative de la commune du Port. Dans le strict respect des règles sanitaires, il échangera avec les élèves de 6 ème et équipes pédagogiques du collège Jean Le Toullec autour du dispositif d’ « inclusion totale ». Il fera ensuite un point sur la rentrée au lycée Jean Hinglo.



10h15 : Séquence de rentrée sur l’école inclusive

Lieu : Collège Jean Le Toullec



11h15 : Séquence sur la Cité Educative

Lieu : Lycée Jean Hinglo



12h30 : Déjeuner Républicain

Lieu : Hôtel de préfecture



15h00 : Conseil de crise avec les maires sur la gestion de la crise sanitaire

Lieu : Conseil départemental de La Réunion



Mardi 18 août



Dans la perspective de l’élaboration d’un plan de relance spécifique à la Réunion, le Ministre s’entretiendra avec les acteurs socio-économiques dans le cadre de la cellule de continuité économique et sociale.



12h30 : Déjeuner de travail - cellule de continuité économique et sociale

Lieu : Conseil régional de La Réunion



Il se rendra également en compagnie de Mme la Maire de Saint-Denis à la rencontre d’habitants de logements sociaux ; cette visite permettra d’annoncer les intentions de l’Etat, du Département, de la ville de Saint-Denis et des bailleurs sociaux pour la relance et notamment via la réhabilitation des logements.



15h00 : Séquence sur le logement social et la réhabilitation autour de la SHMLR Bouvet

Lieu : Cité 35 rue Bouvet - Saint Denis



Mercredi 19 août



En compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Bérangère Abba et en présence des présidents du Département et de la Région, le ministre des Outre-mer participera à des visites de terrain en matière de protection de la biodiversité.



9h30 : Visite des personnels engagés dans les opérations de lutte contre la pollution à Maurice en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique.





10h45 : Visite de la Réserve Marine par Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique



12h30 : Déjeuner de travail avec des entrepreneurs de la French Tech en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique



15h00 : Séquence de présentation d’un chantier de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique.

Lieu : Aire de bon accueil les Makes Saint Louis





16h45 : Séquence de reconstitution d’une plage de ponte en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique



Lieu : Plage de l’Etang salé



Jeudi 20 août



Le ministre des outre-mer échangera avec les acteurs du monde agricole (précisions à venir) et les acteurs du monde touristique, sur le terrain pour les premiers et dans un restaurant créole pour les seconds, pour évoquer les enjeux de la transformation de leur activité.



09h00 : Visite du chantier du Bras de la Plaine, sécurisation de la ressource hydraulique respectueuse de l’environnement, en présence de Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique

Lieu : Pont du Ouaki- Entre-Deux



11h00 : Echange avec les acteurs du monde agricole (précisions à venir) en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer



13h00 : Déjeuner avec les acteurs du tourisme en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer*

Lieu : Ferme auberge La Cayenne - Sainte Rose



12h30 : Déjeuner avec les équipes du Parc National de La Réunion, en présence de Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique.



14h00 : Visite d’un site Takamaka ou forêt de Bébour



15h30 : présentation du chantier de réhabilitation de la Rivière de l’Est en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer

Lieu : Pont suspendu de la rivière de l’Est, Sainte-Rose.



