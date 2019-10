Le programme de la visite d'Emmanuel Macron dévoilé

L'Élysée a communiqué ce vendredi le programme détaillé de la visite d'Emmanuel Macron dans l'Océan Indien. Le Président de la République se rendra, du 22 au 25 octobre 2019, à Mayotte, à l'île de Grande Glorieuse et à La Réunion.



Programme prévisionnel :



MAYOTTE



- 9h30 Arrivée à l’aéroport de Mayotte-Pamandzi :



Honneurs militaires

Accueil républicain

Déclaration à la presse



- 10h30 Embarquement à bord d’un intercepteur de la Police aux frontières.



- 11h00 Arrivée à Mamoudzou et présentation des unités engagées sur l’opération Shikandra.



- 12h30 Déjeuner républicain sur le développement de Mayotte et le plan de convergence.



- 15h15 Arrivée à Hamjago (commune de M’Tsamboro).

Déambulation et rencontre avec la population

Echange sur l’évolution de la stratégie opérationnelle et les moyens déployés en matière de lutte contre l’immigration clandestine

Mot de remerciement du Maire et du Président de la République



- 18h00 Conférence de presse.



- 20h30 Entretien avec le Président du Conseil départemental.



- 21h00 Dîner avec les femmes investies dans la vie locale, en hommage à Zéna M’déré.



ÎLE DE GRANDE GLORIEUSE - Mercredi 23 octobre 2019



- 09h30 Arrivée sur l’île de Grande Glorieuse sur le thème de la protection de la biodiversité en présence d'experts scientifiques et de responsables associatifs.



- 11h15 Départ à destination de La Réunion.



LA REUNION



- 15h30 Arrivée à l’aéroport de Saint-Denis de La Réunion.

Honneurs militaires

Accueil républicain

Déclaration à la presse



- 16h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts. Place de la Victoire



- 17h30 Arrivée du Président de la République à « Choose La Réunion ». Nordev

Bilatérales avec des chefs d'entreprises.



- 19h00 Discours du Président de la République dans le cadre de « Choose La Réunion ». Devant les autorités et les chefs d’entreprises des Etats de la zone Indo-pacifique et les acteurs économiques réunionnais



- 20h30 Dîner de clôture du sommet « Choose La Réunion ». Préfecture



Jeudi 24 octobre 2019



- 10h00 Clôture de la rencontre avec les représentations citoyennes. Préfecture



- 12h00 Remise des insignes de grand officier de l’Ordre national du mérite à Mme Thérèse BAILLIF.



- 13h15 Déjeuner républicain. Préfecture.



- 16h00 Rencontre avec une quinzaine de demandeurs d’emplois et cinq porteurs de projets d’accès à l’emploi, à la mission locale de Saint-Paul.



Vendredi 25 octobre



- 10h15 Visite d’une exploitation agricole



- 11h30 Participation à un Pique-nique Péi mettant en valeur les produits locaux, en présence notamment des acteurs des filières agricoles. Grande Anse de Petite-Ile