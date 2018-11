A la Une . Le programme de la ministre du Travail, en visite à La Réunion les 15 et 16 novembre

Les 15 et 16 novembre, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sera à La Réunion pour rencontrer les acteurs régionaux de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion et, de l'apprentissage. Lors de ses différentes visites, la ministre reviendra sur les mesures votées dans la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel et leurs déclinaisons à La Réunion.



Déroulé prévisionnel :



Jeudi 15 novembre



- 11h45 Rencontre avec les services de l’Etat en charge des politiques de l’emploi et du travail



- 13h30 Déjeuner avec le préfet de La Réunion et le président du conseil régional de La Réunion

Hôtel de la préfecture à Saint-Denis



- 15h30 Visite de la Mission locale de Saint-Paul Savanna



- 16h45 Rencontre avec les acteurs régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux sur le thème du dialogue social territorial



Vendredi 16 novembre



- 09h00 Visite de l’agence Pôle emploi de Saint-Joseph

. rencontre avec les directeurs d'agences de La Réunion

.rencontre avec des chefs d’entreprise et des demandeurs d’emploi



- 11h00 Visite du centre de formation d’apprentis (CFA) de Saint Pierre, Échanges avec des jeunes apprentis et leurs maîtres d’apprentissage



- 12h30 Visite du Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA), échanges avec les volontaires-stagiaires du RSMA



- 15h30 Visite de l’atelier chantier d'insertion (ACI) Miel en l’air Miel urbain (structure du groupe SOS), échanges avec les salariés en situation d’insertion professionnelle



- 16h45 Visite de l’atelier chantier d'insertion (ACI) Veloce sur le thème de l’inclusion par l’emploi



- 20h00 Rencontre avec les acteurs du monde économique de La Réunion à Saint-Denis

