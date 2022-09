A la Une . Le programme de la 39e édition des journées européennes du patrimoine à La Réunion

Les 17 et 18 septembre prochain auront lieu les journées européennes du patrimoine sur le thème du « patrimoine durable ». La préfecture de La Réunion présente les différentes animations et visites de ces deux jours. Par NP - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 17:06

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 17 et 18 septembre sur le thème du « Patrimoine durable ». Sous l’impulsion du ministère de la Culture et grâce à l’investissement des acteurs locaux de la culture, plus de 270 évènements sont proposés sur 120 sites à La Réunion.



En avant-première, le vendredi 16 septembre, le ministère de la Culture renouvelle son opération intitulée « Levez les yeux » destinée aux scolaires. Elle permettra au jeune public de porter un regard nouveau sur son patrimoine et de se l’approprier. Des actions de sensibilisation seront proposées dans de nombreuses communes de l’île.

Patrimoine durable



Ces journées mettent en perspective la préservation du patrimoine et la construction d’un environnement durable pour l’avenir. Les savoir-faire et les matériaux utilisés pour la préservation de notre patrimoine doivent répondre aux nouvelles exigences environnementales en lien avec les enjeux du changement climatique.

Programme à La Réunion



Des découvertes de chantiers de restauration de monuments historiques seront ainsi proposées à La Réunion comme par exemple à la cathédrale de Saint-Denis et au fortin de La Redoute.

D’autres animations mettront l’accent sur les liens entre patrimoine culturel et patrimoine naturel. Plusieurs expositions permettront enfin au public de découvrir les possibilités de construction durable grâce aux ressources locales.



Le programme régional est disponible en ligne sur



