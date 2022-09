Actu Ile de La Réunion Le programme de l'Office de l'eau 2002-2027

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local rattaché au Département, s’est réuni ce mercredi 31 août 2022, sous l’égide de M. Gilles HUBERT, président délégué de l’Office de l’eau Réunion. Valorisation du Programme pluriannuel d’intervention 2022-2027. Le Conseil d’administration a validé le solde d’opérations ayant bénéficié d’un financement sur des programmes précédents. Les montants désengagés, représentant environ 1 million d’euros, ont été réaffectés sur le programme actuel. Ce sont ainsi désormais 46 millions d’euros qui sont destinés à l'aide financière aux porteurs de projet. Agrément d’aides financières Sept projets obtiennent une aide financière de l’Office de l’eau Réunion, dont deux bénéficient d’un appui complémentaire du Département de La Réunion en vue de l’amélioration des rendements des réseaux d’eau domestique et dans le cadre d’une gestion durable des ressources en eau.

SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

⦁ La Créole bénéficie d’une subvention de plus de 600 000 euros pour des travaux visant au déplacement des captages des Orangers et Grand-Mère à Saint-Paul et permettant de mieux desservir l’Ilet des Orangers dans le cirque de Mafate. ⦁ La CIVIS est aidée à hauteur de 9 725 euros pour des travaux d’équipement de chloration sur réservoir sur le territoire de Cilaos ; ⦁ 205 500 euros sont attribués à la CINOR pour la pose de réseaux d’eau potable à Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, dont une contribution de 41 100 euros du Département de La Réunion. 52 500 euros sont également octroyés à la CINOR pour la pose de réseau d’eau potable sur la route du Piton Bois de Nèfles à Saint-Denis, dont 10 500 euros du Département de La Réunion.

MAITRISE DES POLLUTIONS

⦁ Une subvention de 50 000 euros est accordée à la CINOR pour la réalisation des visites de diagnostic du bon fonctionnement d’installations d’assainissement non collectif ; ⦁ La CASUD obtient une aide de 196 085 euros pour la réhabilitation de réseaux d’eaux usées à l’Entre-Deux, ainsi qu’une aide de plus de 2 millions pour la modernisation de réseaux d’eaux usées sur la commune du Tampon. Depuis le démarrage du Programme pluriannuel d’intervention 2022-2027, plus de 6,3 millions d’euros d’aides financières ont été attribués permettant la réalisation de près de 25 millions d’euros d’actions et de travaux.