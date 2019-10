Le programme d'Emmanuel Macron se précise. De nombreux ministres accompagnent le Président

Le service presse de l’Elysée vient de dévoiler les grandes lignes du programme d’Emmanuel Macron à La Réunion la semaine prochaine.



Le mercredi 23 octobre, le Président de la République atterrira dans l’après-midi à l’aéroport Roland Garros. Le chef de l’Etat sera accueilli avec les honneurs militaires sur le tarmac de Gillot, suivi d’un accueil républicain.



Emmanuel Macron fera une première déclaration dès sa descente d’avion. Une heure plus tard, le chef de l’Etat effectuera un dépôt de gerbe devant le monument aux morts à Saint-Denis.



En fin d'après-midi, le chef de l’Etat tiendra un discours dans le cadre du forum NxSe, dédié au numérique. Environ 600 personnes devraient y assister.



Emmanuel Macron vient à La Réunion accompagné d’une bonne partie du gouvernement. La ministre du Travail Murielle Pénicaud, le ministre de l’agriculture Didier Guillaume, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, seront du voyage.



Un doute subsiste sur la venue de Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes. Naturellement, la ministre des Outre-mer Annick Girardin accompagnera la visite du Président de la République.



Une déclinaison "Choose Réunion"



Le lendemain, jeudi 24 octobre, le président axera notamment sa journée sur la question de l'emploi avec la visite d'une mission locale dans l'ouest de l'île. Il ira à la rencontre de demandeurs d'emplois et de porteurs de projet.



Le vendredi 25 octobre, une séquence est prévue du côté du sud, à Grande Anse plus précisément, avec un pique-nique. Cette journée sera essentiellement consacrée à la thématique du développement agricole et des filières de production locales.



La visite du Chef de l'Etat sera essentiellement axée sur les thématiques de l'accès à l'emploi, du développement économique et social, de l'insertion des jeunes sur le marché du travail, de la réduction des inégalités et de l'approche régionale de l'économie réunionnaise.



Enfin, le président tentera de séduire les acteurs économiques à travers le programme "Choose France" (littéralement "Choisissez la France"). Un programme présidentiel visant à rendre le pays plus compétitif et plus attractif aux yeux des acteurs économiques. Une déclinaison locale sera dévoilée, "Choose La Réunion". Objectif : mettre en place un plan d'attractivité en matière d'économie, de tourisme et de développement. En métropole, le bassin Est a déjà eu droit à une déclinaison spécifique avec le plan "Choose Grand Est".



Avant d'atterrir à La Réunion, Emmanuel Macron l'avion présidentiel se sera posé dès lundi à Mayotte. Dans le 101ème département français, Emmanuel Macron abordera la question cruciale de l'immigration clandestine. Dès son arrivée à Grande Terre lui sera présenté le dispositif maritime d'interception des kwassa-kwassa. Un point sur les avancées du "Plan de convergence" sera présenté aux Mahorais. Ce plan doté de moyens financiers importants avait été dévoilé l'an dernier après des semaines d'une crise sociale sans précédent sur l'île aux parfums.



Le président de la République se rendra ensuite sur l'île des Glorieuses, à une quarantaine de minutes de vol de Mayotte où il prendra connaissance de l'extraordinaire richesse naturelle du parc naturel marin des Glorieuses.



L'avion présidentiel décollera de l'aéroport de Gillot vendredi après-midi après trois jours de visite à La Réunion et cinq jours dans l'océan Indien.