Le programme d'Annick Girardin à La Réunion

Conformément à son engagement, Mme Annick Girardin, ministre des Outre-mer, sera à La Réunion à partir de mercredi 28 novembre 2018. Elle souhaite rencontrer des manifestants du mouvement les « gilets jaunes » en plusieurs points de l'île au cours de son déplacement, ainsi que les élus et les représentants du monde associatif et économique.

Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, accompagne la ministre pour ce déplacement.



Retrouvez ci-dessous le programme de son premier jour de visite. Mercredi 28 novembre 2018 Arrivée à 9h50 à l'aéroport Roland Garros, Saint-Denis



10h15 Contact avec les manifestants « gilets jaunes » sur le rond point de Gillot à Saint-Denis

Rond point de Gillot, Saint-Denis



10h45 Échange avec les délégations de « gilets jaunes » ayant demandé à rencontrer la ministre

Préfecture



14h Rencontre avec les organisations syndicales

Préfecture



15h30 Rencontre avec les maires des arrondissements Nord et Ouest

Préfecture



18h Échanges avec les auditeurs - Réunion La 1ère



La ministre se rendra dans le sud, dans l'Est et l'Ouest de l'île. Le programme des jours suivants sera transmis ultérieurement