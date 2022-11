Le programme FEDER FSE + 2021-2027 formellement approuvé par la Commission européenne

À l’occasion de la 27e Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques qui se déroule actuellement au Parlement européen à Bruxelles, la Présidente Huguette Bello a rencontré ce jour la Commissaire à la Cohésion et aux Réformes, Elisa Ferreira. Elle a eu confirmation de l’adoption par la Commission européenne du programme européen FEDER FSE+ pour la période 2021-2027. C’est le premier programme des DOM à être adopté.



Le programme FEDER FSE+ de La Réunion est le plus important de toutes les régions de France. Il s’élève à 1,2 milliard au titre du FEDER dont la Région Réunion est autorité de gestion, et de 173 millions au titre du FSE. Il faut ajouter à cette enveloppe l’allocation surcoût qui est de 194 millions au titre du FEDER et 23 millions au titre du FSE+.



C’est donc au total 1,4 milliard d’euros qui est affecté à La Réunion pour la période 2021-2027.



Le programme élaboré par la Région Réunion et approuvé par la Commission européenne recouvre tous les secteurs constitutifs du développement durable, basé sur un nouveau modèle de développement plus innovant, plus sobre et plus solidaire. Il s’articule autour des priorités de l’innovation et de la recherche, le maintien d’un effort soutenu en faveur des entreprises dans les secteurs prioritaires (tourisme, production et agroalimentaire, numérique, économie circulaire…), la richesse naturelle et la décarbonation (efficacité énergétique, énergies renouvelables), la biodiversité, la mobilité urbaine durable, les infrastructures de santé et de l’éducation, les projets de territoires intégrés urbains et ruraux ; concernant le FEDER. Et de l’employabilité et l’insertion des jeunes en difficultés, au titre du FSE+.



En sa qualité d’autorité de gestion, la Région Réunion souhaite la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés pour assurer, dans le cadre du partenariat, la bonne exécution de ce programme ambitieux, au profit du territoire et des citoyens.