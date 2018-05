Le professeur d’EPS accusé d’attouchements sur ses élèves relaxé

Grégoire F, professeur d’EPS au collège Sainte-Geneviève à Saint-André, a été relaxé par le tribunal de Saint-Denis.Accusé d’attouchements en décembre 2017 et placé sous contrôle judiciaire en février dernier, il comparaissait mardi dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour agression sexuelle et violences.Cinq élèves du collège Sainte-Geneviève à Saint-André l’avaient accusé d’attouchements, de caresses, de câlins… Quatre d’entre elles étaient en 6e, et avaient donc 11 ans l’année dernière, au moment des faits. La cinquième est aujourd’hui en 4e mais relate les mêmes faits datant de deux ans auparavant.Dans l’enseignement depuis neuf ans, cet homme de 37 ans a tenté d'expliquer, mardi dernier, chaque mouvement, chaque incident, chaque maladresse.Lui expliquait mardi dernier que les "manipulations" avaient pour but de sécuriser les enfants, surtout pour les exercices de lutte et de gym.Son avocate, Me Marie Briot, évoquait d’ailleurs les "fantasmes et fabulations" des enfants à cet âge-là. "Une plainte concerne la piscine, une autre une tape sur la cuisse et le reste c’est la lutte alors que c’est un sport de corps à corps". Elle poursuivait, pour sa défense : "Même si les employés de piscine municipale, ces maîtres-nageurs, disent avoir remarqué des mouvements mal placés lorsqu’il aidait les élèves à sortir de l’eau. Ils le surveillaient donc davantage. Mais n’ont jamais vu".---