Le communiqué du collectif :



Considérant que, tout débat sur un projet doit se dérouler en amont de son adoption, de sa présentation à la presse et de son début d’exécution.



Considérant que, la position des plus hautes autorités de l'Etat est ambiguë sur ce cas d’espèce.



Considérant que, les médias ont déjà donné suffisamment la parole à celles et à ceux qui défendent la politique de l'Aproptaz nout péi.



Considérant que, le climat actuel est loin d'être serein pour permettre un vrai débat sur l'histoire de l'île.



Le Collectif « Touche pas à notre statue » a décidé que le professeur Prosper Ève ne participera pas au Sobatkoz organisé par Réunion Première le 8 juin 2023.



Le Collectif rappelle que ce professeur émérite de l’Université de La Réunion a déjà consacré plus d’une soixantaine d’ouvrages et plus de trois cents publications sur ces thématiques (l’histoire religieuse, la politique, l’esclavage et l’engagisme et autres thèmes), depuis le début de la colonisation dans l’espace océan Indien.



Dans un tel cadre, sa parole serait totalement inaudible.