Le procès du père infanticide renvoyé au 28 février

Atteint du Covid, Daniel Dijoux, assassin présumé de ses trois fils, n'a pas pu être jugé ce matin devant la cour d'assises. Lors d'une courte audience, le procès a été renvoyé au 28 février prochain. Par Régis Labrousse - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 10:31





On se souvient que le père de famille Comme Zinfos974 le révélait en début de semaine, le procès de Daniel Dijoux qui devait débuter ce jeudi devant la cour d'assises ne peut pas se tenir : l'accusé qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité est atteint du Covid. L'audience est renvoyée au lundi 28 février prochain.On se souvient que le père de famille est soupçonné d'avoir assassiné ses trois jeunes fils dans sa case de la Rivière-des-Galets en mars 2019 et tenté d'électrocuter et de noyer l'aînée de ses quatre enfants.