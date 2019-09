Le procès des trafiquants des 140 kg de zamal débute ce matin

Le procès des six personnes accusées d'avoir participé à trafic de zamal entre La Réunion et Maurice devait initialement se tenir le 5 juin dernier et avait été renvoyé une première fois au 26 juin dernier . Les avocats de la défense avaient demandé, ce jour là, un nouveau renvoi à une date ultérieure.Après de nombreuses tergiversations dues aux disponibilités des uns et la trêve judiciaire, le juge avait finalement décidé d'un ultime renvoi au 12 septembre. En attendant cette date, le tribunal avait également maintenu les six trafiquants présumés (Marc Bequin, Jean-Claude Biclaire, Louis L'Effronté, Jean-Michel Antoine, Marc Lebon et Clyde Modliar), en détention provisoire. Ils sont tous poursuivis pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.Entièrement dédiée à ce procès, l'audience se tient depuis ce matin 8h au tribunal correctionnel de Champ Fleuri.Pour rappel, le 31 mai, au cours d'une importante opération, les gendarmes, accompagnés du GIGN et d'un hélicoptère du PGHM, avaient interpellé 6 hommes en possession de 140 kg de zamal, à l'Anse des Cascades, à Sainte-Rose. Ces derniers s'apprêtaient à faire transiter la marchandise, répartie dans une dizaine de sacs, à destination de l'île soeur.