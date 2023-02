La grande Une Le procès des "petits arrangements entre amis" à la Sodegis rejugé en appel ce matin

Le procès de l'ancien directeur de la Sodegis, sa compagne et un avocat parisien condamnés en première instance pour abus de biens sociaux, atteinte à la liberté d'accès à des marchés et recel de biens se rejoue aujourd'hui dans le prétoire de la rue Juliette Dodu. Le premier juge avait décrété l'indemnisation du préjudice matériel du bailleur social du Sud à hauteur de près de 230.000 euros. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 05:57





Me Didier Quichon avait été sanctionné à hauteur de 8 mois de prison avec sursis, 20.000 euros d'amende et 1 an d'inéligibilité pour recel de bien.



Le procès se rejoue une nouvelle fois ce jeudi matin dans le prétoire de la rue Juliette Dodu, devant la cour d'appel de Saint-Denis. En novembre 2021, Philippe Aservadompoulé avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis, 40.000 euros d'amende, une peine d'inéligibilité de 3 ans et l'indemnisation de la SEM à hauteur de 55.095,85 euros au titre du préjudice matériel. Sa compagne, Emilie F., poursuivie pour recel de bien, avait écopé de 8 mois de prison avec sursis et de 20.000 euros d'amende. Les deux protagonistes avaient été condamnés à verser un euro symbolique à l'association Anticor ainsi qu'au dédommagement solidaire de la Sodegis à hauteur de 174.213,60 euros au titre du préjudice matériel.Me Didier Quichon avait été sanctionné à hauteur de 8 mois de prison avec sursis, 20.000 euros d'amende et 1 an d'inéligibilité pour recel de bien.Le procès se rejoue une nouvelle fois ce jeudi matin dans le prétoire de la rue Juliette Dodu, devant la cour d'appel de Saint-Denis.