A la Une . Le procès des deux ouvriers ensevelis à la Bretagne s'ouvre au tribunal

Le 15 février 2016, les pompiers ont été appelés pour dégager deux ouvriers ensevelis sous des gravats dans un quartier de la Bretagne à Saint-Denis, chemin de la Grotte. Les deux hommes travaillaient sur le chantier des eaux usées. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 07:12 | Lu 449 fois

A leur arrivée, les secours trouvent deux ouvriers ensevelis. Un premier bilan provisoire faisait état d'une victime consciente et d'une autre en état d'arrêt cardio-respiratoire. Malgré l'intervention du SMUR, le décès de l'un des deux ouvriers est prononcé quelques minutes plus tard. Il avait 36 ans. Son corps a pu être extrait dans l'après-midi, après de longues heures d'opération.



L'autre ouvrier, enseveli partiellement, jusqu'aux hanches, a pu être dégagé en début d'après-midi. L'homme de 39 ans était conscient tout au long des opérations de secours destinées à l'extraire de l'amas de terre. Il a été conduit au CHU de Bellepierre sans nécessiter de médicalisation.



Une troisième personne de la même équipe de BTP, un conducteur d'engin, était également présent lors de l'accident. Agé de 26 ans, il se trouvait en état de choc.



Ces ouvriers réalisaient des tranchées pour le réseau d'assainissement collectif du secteur. La tranchée qu'ils creusaient faisait 4,10 mètres de profondeur sur 6 mètres de long. Les opérations d'extraction ont été longues et difficiles car la terre, gorgée d'eau après les fortes précipitations, s'est compactée sous l'effet de l'effondrement et a emprisonné les victimes.



Une enquête pour homicide involontaire avait été ouverte afin de déterminer les responsabilités de chacun dans ce tragique accident. Après une longue instruction, trois personnes ainsi que la société qui les employait avaient été mises en examen. Deux prévenus ainsi que la SARL devront répondre d'homicide involontaire alors que le troisième devra répondre des faits de menace ou acte d'intimidation sur la victime.



Selon les premiers éléments de l'enquête, les blindages et étais prévus pour sécuriser la tranchée n'avaient pas été installés et n'étaient même pas présents sur le chantier.







Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité