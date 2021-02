A la Une .. Le procès de Brigitte Bardot renvoyé au 1er juillet

L’ancienne actrice devait comparaître au tribunal correctionnel de Saint-Denis ce jeudi pour ses injures raciales à l'encontre de la population réunionnaise. En mars 2019, Brigitte Bardot avait qualifié La Réunion « d’île du diable » et ses habitants de "populations dégénérées". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 15:09 | Lu 290 fois

Le procès de Brigitte Bardot est de nouveau repoussé. L'affaire sera audiencée le 1er juillet. Déjà condamnée à cinq reprises pour incitation à la haine raciale, l’ancienne actrice fait figure de récidiviste en la matière. Le procès devait s’ouvrir ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



En mars 2019, l’ex-icône avait adressé une lettre incendiaire au préfet concernant l’errance animale sur l’île. Elle avait, tenu des propos comme des "réminiscences de cannibalisme", "les autochtones ont gardé leurs gènes de sauvages" et autre "île du diable" pour qualifier La Réunion et ses habitants.



Ces insultes avaient provoqué un vif émoi dans le département, poussant le préfet Jacques Billant à déposer plainte. Dans une ordonnance rendue le 30 avril dernier, le juge d'instruction, saisi par le parquet de Saint-Denis, avait décidé du renvoi de la présidente de la fondation Bardot devant le tribunal correctionnel.



Si Brigitte Bardot ne devait de toute façon être présente, ses avocats auront à charge de la défendre. L’ancienne star risque un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Son collaborateur risque également la même peine.



