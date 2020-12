A la Une . Le prix du tabac va augmenter au 1er janvier

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 29 Décembre 2020

Dans l’optique d’aider les fumeurs à prendre de bonnes résolutions cette année, le gouvernement annonce une nouvelle augmentation du prix du tabac à partir du 1er janvier. Cette augmentation va concerner les cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs à rouler.



Si l’augmentation des prix à La Réunion n’est pas indiquée sur le site du service public, celle-ci devrait être comprise entre 10 et 60 centimes par paquet de 20 comme en métropole.



Pour rappel, ce sont les cigarettiers qui fixent le prix du paquet en tenant compte de l’évolution des taxes qui représentent 80% du prix total.



