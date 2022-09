La grande Une Le prix du piment i pouak le consommateur

Si le prix du kilo de tomates est surveillé comme le lait sur le feu par les consommateurs, les piments, indispensables dans la cuisine péi, ont vu leur prix doubler par rapport à l'année dernière. La sécheresse et l'augmentation du prix des intrants seraient à l'origine de cette explosion des tarifs. Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 06:20

Marchés forains ou grandes surfaces, le constat est le même. Le piment se paye au prix fort en ce moment. Pas de jaloux, les grands comme les petits sont en train de devenir de plus en plus cher sur les étals.



Certes, les amateurs expliqueront que septembre n'est généralement pas le mois où cette denrée est la plus abordable, mais des prix du simple au double sont observés par rapport à 2021. Alors qu'il se négocie habituellement aux alentours de 6/7€ le kilo, certains sont vu à presque 15€. Idem pour les petits piments, qui sont normalement trouvés à 15/20€ sur les étals, vus à des prix frôlant les 30€ le kilo.

Une sécheresse qui continue de laisser des traces



Principale raison de cette explosion des prix pour le consommateur, la sécheresse à laquelle les agriculteurs de l'île ont dû faire face. Le faible niveau des précipitations en début d'année a durablement pénalisé le reste de 2022.



Les épisodes climatiques extrêmes qui ont suivi ont aussi laissé des traces dans les champs, forçant mécaniquement une hausse des prix. L'agriculture réunionnaise risque d'être fortement impactée par les conséquences de Batsiraï et Emnati pour au moins le reste de l'année civile.



L'inflation des matières premières se poursuit aussi, avec une hausse générale des coûts pour les maraîchers. La hausse des intrants, principalement les engrais, continue de pénaliser la filière péi. Reste à savoir pour combien de temps cette hausse va être payée par le consommateur qui voit tous les mois le poids de l'alimentaire augmenter.