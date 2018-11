Le prix du pétrole au plus bas depuis octobre 2017

Les cours du brut ont lourdement chuté hier soir, à la clôture des bourses de Londres et de New York, leur faisant atteindre un plus bas depuis octobre 2017. Les marchés craignent une surabondance de l'offre de brut et un ralentissement de la demande à la suite de la guerre commerciale entre les Etats-Unis d'une part et la Chine et l'Europe d'autre part.



Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en janvier, la référence américaine du pétrole, a connu une baisse de 10,7% depuis le début de la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis près de trois ans.



En Europe, le Brent est passé vendredi sous la barre des 60 dollars et a fini à 58,80 dollars (44,83 euros) à Londres, en baisse de 3,80 dollars.



L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) devrait annoncer une baisse de sa production à l'issue de la réunion ministérielle prévue le 6 décembre, dans le but avoué de faire remonter le cours qu'elle trouve trop bas.



Attention cependant. Que les Réunionnais ne se réjouissent pas trop vite. Notre essence et notre gazole viennent de Singapour et tout dépendra du moment de la prochaine rotation du bateau qui nous approvisionne.



Par ailleurs, un autre paramètre est à prendre en compte. Les carburants sont payés en dollars et la monnaie américaine connait des variations indépendantes de celles du brut. Il est déjà arrivé qu'une baisse du brut soit compensée par une hausse du dollar. Ou inversement.